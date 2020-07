Bộ trưởng Tô Lâm dự khán trận CAND hòa Gia Định 1-1

Chiều 14-7, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến dự khán trận đấu giữa đội bóng Công an Nhân dân (CAND) và Gia Định FC ở lượt trận thứ 2 bảng B Giải Bóng đá Hạng nhì quốc gia 2020 diễn ra tại sân Trung tâm TDTT Công an TP HCM.

Đi cùng Bộ trưởng còn có ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL - người đã cho đội bóng CAND mượn 6 cầu thủ thuộc biên chế HAGL để thi đấu với mục tiêu giành suất thăng Hạng nhất quốc gia năm 2021. Kết quả, đội CAND hòa Gia Định FC 1-1, tiếp tục chia nhau 2 vị trí đầu bảng B.

A.Dũng