U21 Hoàng Anh Gia Lai đại bại trước U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (phải)

Mang tiếng là tân binh của giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ do VFF cùng Báo Thanh Niên tổ chức nhưng U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với nòng cốt là những tuyển thủ trẻ vừa cùng HLV Phạm Minh Đức vô địch Giải Hạng Nhất quốc gia 2019 và giành vé thăng hạng V-League mùa sau. Với kinh nghiệm từng dẫn dắt lứa trẻ Hà Nội vô địch các giải đấu lứa U19 và U21, thầy trò HLV Phạm Minh Đức một lần nữa dễ dàng đánh bại U21 Hoàng Anh Gia Lai hôm 11-10.

U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là ứng cử viên cho chức vô địch Giải U21 quốc gia 2019

Chiến thuật hợp lý, công thủ toàn diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhanh chóng bắt nhịp và kiểm soát trận đấu. So với đối thủ, U21 Hoàng Anh Gia Lai quá non kinh nghiệm ở sân chơi Giải U21 quốc gia 2019 kỳ này khi nhanh chóng bị vỡ trận trước những đợt tấn công vũ bão của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bốn bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong ngày ra quân giải đấu đều xuất phát từ những pha phối hợp bài bản và được dứt điểm gọn gàng đẹp mắt. "U21 Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn non kinh nghiệm trước các học trò của tôi và tỉ số chung cuộc không khiến tôi quá bất ngờ. Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tuân thủ đúng đấu pháp, chiến thuật và xứng đáng giành chiến thắng chung cuộc", HLV Phạm Minh Đức cho biết

Với thất bại này, U21 Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng A sau lượt đầu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất sắc dẫn đầu với 3 điểm, U21 Đồng Tháp cầm hòa U21 Viettel với tỉ số 1-1 trước đó và chia nhau hai vị trí tiếp theo. Phát biểu sau lượt trận đầu tiên, HLV Bùi Văn Đông của U21 Đồng Tháp cho biết: "Thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của cả hai đội nhưng các cầu thủ đã cống hiến một trận cầu hay. Đồng Tháp kỳ này không được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại vì đa phần là các cầu thủ trẻ nhưng chúng tôi quyết tâm thi đấu với mục tiêu mỗi trận đấu ở giải lần này đều là những trận chung kết quan trọng".