CLB TP HCM thông báo dừng trình chiếu trực tiếp trận Thái Lan - Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trước đó, Next Media công bố là đơn vị sở hữu độc quyền và phát sóng đầy đủ trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam tại lượt đi bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Next Media cho biết sẽ kiểm soát nghiêm ngặt việc livestream “lậu” trên mọi nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là các đơn vị tổ chức trình chiếu trực tiếp trận đấu ở những địa điểm công cộng.

Chiều 4-9, CLB TP HCM đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam về việc dừng kế hoạch trình chiếu trực tiếp trận đại chiến Thái Lan - Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 5-9 với lí do không đạt được thỏa thuận với Next Media. CLB TP HCM cho rằng: "Bên đơn vị sở hữu bản quyền vòng loại World Cup 2022 ( Next Media) yêu cầu đóng chi phí bản quyền để trình chiếu các màn hình Led quá cao, do đó cả hai đã không thể đi thống nhất về việc trình chiếu miễn phí trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ".

Việc CLB TP HCM thông báo dừng trình chiếu trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam nơi công cộng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh một số ý kiến bày tỏ sự thất vọng vì chương trình bị hủy bỏ, thì phần lớn người hâm mộ Việt Nam cho rằng Next Media làm đúng vì việc bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua bản quyền phát sóng vòng loại World Cup 2022 bắt buộc đơn vị này phải khai thác, tìm nguồn thu bù lại chi phí bỏ ra.

Trong những thương vụ bản quyền truyền hình bóng đá hiện nay, cách làm của Next Media đi theo xu hướng chung, đúng luật và được xem là chuyên nghiệp.