Trận Indonesia – Myanmar nhận được tổng số 1.475 phiếu dự đoán và số phiếu dự đoán đúng tỉ số 3-1 là 28 phiếu.

Hai bạn đọc có cùng số phiếu dự đoán gần đúng nhất với phiếu dự đoán là 27 (lệch 1 phiếu), gồm bạn Nguyễn Hữu Nghiêm (SĐT 0908232xxx, gửi phiếu lúc 14 giờ 33 phút ngày 12-5) và bạn Đỗ Quốc Long (SĐT 0385977xxx, gửi phiếu lúc 13 giờ 20 phút ngày 15-5). Như vậy, bạn Nguyễn Hữu Nghiêm may mắn giành giải thưởng của chương trình nhờ gửi phiếu dự đoán sớm hơn.

Trận Việt Nam – Timor Leste có 1.544 phiếu dự đoán và chỉ có 57 bạn đọc dự đoán đúng tỉ số 2-0. Hai bạn đọc có cùng số phiếu dự đoán gần đúng nhất với phiếu dự đoán là 56 (lệch 1 phiếu).

Đó là bạn Huỳnh An Hòa (SĐT 0906632xxx, gửi phiếu lúc 14 giờ 20 phút 32 giây ngày 15-5) và bạn Châu Thành Nghị (SĐT 0344966xxx, gửi phiếu lúc 14 giờ 20 phút 53 giây ngày 15-5). Như vậy, bạn Huỳnh An Hòa may mắn giành giải thưởng của chương trình nhờ gửi phiếu dự đoán sớm hơn bạn Châu Thành Nghị… 21 giây).

Xin chúc mừng hai bạn đọc trúng giải.