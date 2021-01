Tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị cho hành trình giành vé dự VCK U20 World Cup 2021, dưới sự dẫn dắt của HLV 65 tuổi người Pháp Philippe Troussier, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và nhiều cơ hội thành công. Tuy nhiên, việc FIFA hủy bỏ giải đấu đồng nghĩa lứa tuyển thủ được đào tạo kỳ công này sẽ không thể tham dự VCK U20 World Cup vào năm 2023 vì đã quá tuổi.



Để tạo sân chơi giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu cọ xát và giúp ban huấn luyện tuyển chọn nhân tài mới cho tuyển U19 quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế khu vực châu Á trong năm 2021 và 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức Giải U19 quốc gia 2021 từ ngày 10-1.

Vòng loại Giải U19 quốc gia 2021 sẽ diễn ra ở 5 địa điểm trên toàn quốc (Ảnh: VFF)

Giải U19 quốc gia 2021 quy định thành phần thi đấu là các cầu thủ ở lứa 16 đến 18 tuổi. Vòng loại diễn ra từ ngày 10-1 đến 2-2 gồm 28 đội tham dự, chia làm 5 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về. 12 đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại sẽ lọt vào vòng chung kết, diễn ra từ ngày 24-3 đến 2-4.

Kết quả bốc thăm, đương kim vô địch PVF lọt vào bảng đấu tử thần (bảng A) với sự góp mặt của chủ nhà Viettel, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội và CAND. Trong khi đó, SLNA nằm ở bảng B cùng với chủ nhà Kon Tum, SHB Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Học viện Nutifood.

Ở bảng C, HAGL trong vai trò chủ nhà sẽ tiếp đón các đội Quảng Nam, TP HCM, Phú Yên, Bình Định và Đắk Lắk. Bảng D diễn ra trên sân 19 Tháng 8 gồm chủ nhà Khánh Hòa, Bến Tre, B.Bình Dương, Sài Gòn và Đồng Nai. Còn tại bảng E gồm 6 đội: chủ nhà Bình Phước, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang.