Việc 3 trận của vòng 1 không thể diễn ra vì ảnh hưởng dịch Covid-19 và 3 trận còn lại đều kết thúc với tỉ số hòa cho thấy cuộc đua vô địch mùa này hứa hẹn đầy gay cấn.



Tâm điểm ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 12-3 là cặp đấu giữa đương kim á quân Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an Nhân dân trên sân Bà Rịa lúc 18 giờ (kênh On Sports). Cả 2 đội đều chưa thi đấu ở vòng 1 nên vẫn là những ẩn số khó đoán trong cuộc đua vô địch mùa này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Phương, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục hành trình hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng, trong khi tân binh Công an Nhân dân cũng quyết đạt mục tiêu góp mặt ở sân chơi V-League mùa sau.

Bà Rịa - Vũng Tàu (trái) tiếp tục hành trình hiện thực hóa tham vọng thăng hạng V-League cuối mùa này .Ảnh: VPF

Cùng ngày, chuyến hành quân đến Buôn Ma Thuột chạm trán chủ nhà Đắk Lắk lúc 15 giờ 30 phút (Next Sports) sẽ là dịp để tân HLV Nguyễn Việt Thắng đánh giá nhân lực cũng như xốc tinh thần cho các học trò CLB Cần Thơ. Cuộc cải tổ hoành tráng trước mùa giải mới đã biến đội bóng Tây đô trở thành ứng cử viên vô địch nhưng trận ra quân với kết quả hòa thất vọng ngay trên sân nhà cho thấy CLB Cần Thơ vẫn cần thêm thời gian để nâng tầm chất lượng chuyên môn. Hiện Đắk Lắk và Cần Thơ đều có cùng 1 điểm sau lượt trận thứ nhất.

Tương tự, lực lượng nòng cốt của CLB Khánh Hòa cũng được nâng cấp đáng kể nhưng dù sở hữu đội hình chất lượng tốt nhất tại giải đấu năm nay, đoàn quân "phố biển" vẫn chưa thể hiện được nhiều trong ngày ra quân. Trong khi đó, CLB Phù Đổng từng gây bất ngờ ở mùa trước với thành tích bất bại 5/6 lượt trận trước khi Giải Hạng nhất 2021 bị hủy bỏ vì dịch bệnh.

Ở lượt trận thứ 2, đoàn quân HLV Võ Đình Tân đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Phù Đổng trên sân nhà 19 Tháng 8 (Nha Trang) lúc 17 giờ (On Sports +). Nếu tiếp tục mất điểm trước đối thủ tầm trung, hành trình giành suất thăng hạng của Khánh Hòa sẽ trở nên chông gai hơn bởi những đối thủ sừng sỏ như Bà Rịa - Vũng Tàu, Phố Hiến, Long An hay Công an Nhân dân vẫn còn 1 trận chưa đấu và cơ hội giành chiến thắng là khá lớn.

Ngoài những cặp đấu đáng chú ý kể trên, còn có màn so tài giữa chủ nhà Bình Phước - Long An (17 giờ) và trận chạm trán giữa Phố Hiến - Phú Thọ trên sân Trung tâm PVF (18 giờ) diễn ra cùng ngày.