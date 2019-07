HLV Lê Văn Tú bị VFF cấm hoạt động bóng đá 24 tháng vì dính nghi án dàn xếp tỉ số

Theo thông báo từ Ban kỉ luật LĐBĐ Việt Nam vào sáng 30-7, do có hành vi dàn xếp tỉ số, HLV Lê Văn Tú của đội bóng đá bãi biển Khánh Hòa bị cấm làm nhiệm vụ tại tất cả các giải đấu do VFF tổ chức trong 24 tháng. Do cho rằng HLV Lê Văn Tú của đội bóng đá bãi biển Khánh Hòa có ý định gạ gẫm HLV đội Đà Nẵng nhưng bất thành nên VFF chỉ ra án phạt cấm hoạt động bóng đá 2 năm.

Ông Vũ Xuân Thành, trưởng Ban kỉ luật VFF cho biết HLV Lê Văn Tú đã vi phạm khoản 1 điều 54 Dàn xếp trận đấu, tỉ số thuộc Quy định về kỷ luật VFF sửa đổi bổ sung năm 2018. Khoản này nêu rõ: "Người nào có hành vi nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu thì bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ tối thiểu 4 trận và bị phạt tiền tối thiểu 15 triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể cấm thi đấu, cấm làm nhiệm vụ vĩnh viễn".

Dù trong điều khoản có nhắc đến việc cấm làm nhiệm vụ vĩnh viễn nhưng xét mức độ trận đấu giữa Khánh Hòa và Đà Nẵng không diễn ra như mong muốn của ông Tú, VFF đã quyết định không xử quá nặng với nhà cầm quân có nhiều đóng góp cho bóng đá bãi biển cũng như bóng đá trẻ Khánh Hòa này.

HLV Lê Văn Tú không lên nhận giải khi Khánh Hòa do ông dẫn dắt vô địch giải bóng đá bãi biển Vô địch Quốc gia 2019

Điều đáng nói là Ban kỉ luật của VFF đã quyết định đình chỉ HLV Mai Văn Đức của đội Đà Nẵng đến 18 tháng và chế tài 4 triệu đồng. Ông Mai Văn Đức đã có 3 lỗi sau đây: Phản ứng trọng tài trong trận chung kết giải bóng đá bãi biển 2019, không cho cầu thủ của đội lên nhận giải á quân và các danh hiệu cá nhân của giải, không cung cấp băng ghi âm cho BTC giải bóng đá bãi biển 2019.



Trước đó, tại giải vô địch bóng đá bãi biển Vô địch Quốc gia 2019 vừa kết thúc ngày 23-7 tại Nha Trang, HLV Lê Văn Tú đã liên lạc với HLV Mai Văn Đức của Đà Nẵng, đề nghị đội này buông trận đấu cuối cùng của vòng loại và nếu Khánh Hòa vào được chung kết sẽ "trả nợ" để Đà Nẵng vô địch.

Cầu thủ Nguyễn Bảo Trung (Khánh Hòa) bị đình chỉ 3 trận do phản ứng trọng tài trong trận chung kết với Đà Nẵng. HLV phó đội Khánh Hòa Kiều Minh Văn bị cảnh cáo do lỗi phản ứng trọng tài ở trận đấu này.