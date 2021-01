Thất bại 0-1 trước Sài Gòn FC không che mờ được những tín hiệu khởi sắc của HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk. Chính vì vậy, ở trận đấu chào sân Pleiku gặp SLNA vào lúc 17 giờ ngày 22-1 (VTV6 trực tiếp), HLV Kiatisuk cùng HAGL đặt mục tiêu giành 3 điểm, thậm chí là thắng đẹp.



Sau những gì đội bóng phố núi thể hiện, vấn đề trong lực lượng và cách chơi nhanh chóng được HLV Kiatisuk nhận ra. Tuy nhiên, ông có quá ít thời gian để điều chỉnh cũng như thiết lập một đội hình tối ưu cho HAGL. Hàng phòng ngự dù được tập trung mua sắm nhiều cho V-League 2021 nhưng cần phải có thời gian gia cố để đạt độ chắc chắn. Trong khi đó, trên hàng tấn công, Công Phượng, Văn Toàn cùng ngoại binh Brandao chưa ăn ý và cũng chưa tận dụng được những cơ hội do đồng đội tạo ra.

HLV Kiatisuk cùng các cầu thủ HAGL vui vẻ chuẩn bị cho trận gặp SLNA

Trung tâm hàng tiền vệ cũng chưa đem đến sự yên tâm đối với HLV Kiatisuk. Minh chứng rõ nhất là ngay khi không có Tuấn Anh, những lựa chọn như Xuân Trường, Minh Vương chưa thể giúp đội bóng phố núi giành được quyền kiểm soát thực thụ ở khu trung tuyến trước đối thủ; nhất là khi họ cần một mẫu tiền vệ trung tâm, có thể gánh trách nhiệm làm "máy quét" ngay trước mặt bộ ba trung vệ. Chính vì vậy, khi Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisuk đã có thể yên tâm phần nào.

Vấn đề về chuyên môn phải cần thời gian cải thiện nhưng lúc Kiatisuk có quyền tin vào vận may dành cho ông trước khi tiếp đón SLNA. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu với đội bóng xứ Nghệ cả trên tư cách cầu thủ cho đến HLV trưởng trên sân Pleiku, Kiatisuk chưa bao giờ thất bại. Thậm chí 4 trong 5 lần đó Kiatisuk cùng HAGL đều thắng. Đội bóng phố núi ngoài vận may từ những lần đối đầu của Kiatisuk trên sân Pleiku trước SLNA còn có thêm một lý do để tin vào việc giành được ít nhất 1 điểm từ đội bóng xứ Nghệ. Đó là việc đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh, người lãnh thẻ đỏ trong trận đấu với Bình Định ở vòng đầu tiên.

Ngoài ra, ở trận đấu đó, người ta cũng không thấy một SLNA thi đấu thuyết phục trước tân binh V-League. Nếu như không có pha đá phạt đền thành bàn của Văn Đức, SLNA chưa chắc đã rời sân Vinh với 1 điểm trong tay. Lúc này, thành bại của đội bóng áo vàng dồn cả vào khả năng sáng tạo của Văn Đức. Tuy nhiên, sự ra đi của Tuấn Tài khiến cho mặt trận tấn công của SLNA thiếu đi người chia lửa với Văn Đức. Dù đã bổ sung tiền đạo chất lượng Bruno Henrique từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng HLV Ngô Quang Trường cũng không dám chắc chân sút này có thể sớm hòa nhập với toàn đội.

Trong bối cảnh SLNA dường như phụ thuộc quá nhiều vào Văn Đức, HAGL có lý do để tin rằng mình sẽ giành được ít nhất 1 điểm. Thêm vào đó, ở mùa giải trước, sân Pleiku đã chứng kiến tới 6 chiến thắng của HAGL. Đó là điểm tựa lớn để HAGL tin tưởng vào kết quả tốt ở trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2021.