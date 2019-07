* Kình ngư 16 tuổi Trần Hưng Nguyên xếp hạng 25 ở cự ly 400m hỗn hợp nam với thời gian 4 phút 25 giây 49, kém chuẩn B Olympic gần 2 giây. Phạm Thanh Bảo xếp hạng 36 nội dung 200m ếch nam với thành tích 2 phút 14 giây 90; Lê Nguyễn Paul xếp hạng 32 nội dung 50m ngửa nam với thành tích 25 giây 73 còn Lê Thị Mỹ Thảo xếp hạng 22 nội dung 200m bơi bướm nữ với thành tích 2 phút 13 giây 11.

Nguyễn Huy Hoàng giành chuẩn A dự Olympic Tokyo

Đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc Giải vô địch thế giới chỉ với một chuẩn A và tấm vé trực tiếp tới Olympic Tokyo của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800 m tự do nam với thành tích 7 phút 52 giây 74. Kình ngư trẻ quê Quảng Bình cũng đã thử sức ở đường bơi 1.500m tự do nhưng thành tích 15 phút 02 giây 35 vẫn còn quá xa so với chuẩn Thế vận hội.