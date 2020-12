Trận hòa đáng tiếc trước Leicester ở vòng đấu "Boxing Day" may mắn không khiến Man United bị hất văng khỏi Top 4 Ngoại hạng Anh, đồng thời tin vui cũng liên tiếp đến với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer khi những đối thủ cạnh tranh như Leicester hay Chelsea đồng loạt bị cầm hòa khi ra sân sớm ở vòng 16. Đó là lý do Man United hạ quyết tâm vượt qua Wolverhampton trong ngày cuối năm bởi nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford, "Quỷ đỏ" sẽ vươn lên chiếm lĩnh ngôi nhì bảng.

Marcus Rashford tranh chấp bóng với Ki-Jana Hoever

Đã thua 3/4 trận sân khách gần nhất, đội khách Wolverhampton không muốn tiếp tục sa chân vào lối mòn bởi thêm một lần sẩy chân nữa, rất có thể đoàn quân của HLV Nuno Santo sẽ rơi sâu xuống nửa cuối bảng xếp hạng. Sự thận trọng trong lối chơi với hai tuyến phòng thủ dày đặc trên phần sân nhà của "Bầy sói" đã ngăn cản đáng kể sức tấn công của đội chủ nhà Man United trong 45 phút đầu trận.

Pedro Neto khiến hàng thủ Man United vất vả ngăn cản

Man United hai lần thoát hiểm sau những pha dứt điểm tinh quái của Romain Saiss còn ở phần sân ngược lại, thủ môn Rui Patricio của đội khách đã kịp phản xạ cứu thua sau pha dứt điểm cận thành phút 30 của đồng hương Bồ Đào Nha phía Man United là Bruno Fernandes. Ở những phút bù giờ hiệp một, Wan-Bissaka tung ra đường chuyền dài vượt tuyến cho Marcus Rashford thoát đi nhưng tiếc là tiền đạo tuyển Anh lại không phá nổi bẫy việt vị của đội khách.

Romain Saiss hai phen khiến các CĐV chủ nhà thót tim trong hiệp 1

Hàng loạt thay đổi nhân sự của hai đội khiến diễn biến hiệp 2 trở nên sôi động hơn. Phút 70, Edinson Cavani đưa được bóng vào lưới đội khách Wolverhampton nhưng trọng tài Jon Moss lại nhờ VAR xem lại tình huống để bóng chạm tay trước đó của Conor Coady. Đội chủ nhà bị tước mất bàn thắng nhưng ngay sau đó, đến lượt thủ môn De Gea thót tim với pha đánh đầu vọt xà vẫn từ Romain Saiss.

Edinson Cavani bị từ chối một bàn thắng

Khởi đầu năm 2020 bằng trận hòa 0-0 trước chính Wolverhampton ngay tại sân nhà Old Trafford, Man United tưởng chừng đã phải khép lại một năm đầy biến động cũng bằng một trận hòa không bàn thắng với "Bầy sói". Đúng vào phút bù giờ thứ 4, Marcus Rashford nỗ lực đi bóng và dứt điểm, bóng bật người một hậu vệ Wolverhampton bay vào lưới khi thủ thành Rui Patricio đã lỡ đà.

Marcus Rashford sau khi lập công

Niềm vui không gì sánh bằng của chủ nhà Man United

3 điểm quý giá có được từ trận cầu này đưa Man United bay thẳng lên ngôi nhì bảng, ghi nhận quyết tâm cao độ của thầy trò HLV Solskjaer.