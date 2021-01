Thi đấu thăng hoa với chuỗi bất bại sau 7 vòng đấu, U19 Đồng Tháp chỉ cần thắng U19 Long An vào ngày 28-1 sẽ là đội đầu tiên ở bảng E giành suất dự VCK Giải U19 quốc gia năm nay. Với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm sau 2 lượt đi và về, U19 Đồng Tháp đang dẫn đầu bảng E với khoảng cách điểm an toàn so với đội bám đuổi và nhiều cơ hội lọt vào nhóm 12 đội đủ điều kiện vào VCK giải đấu.



Thi đấu thăng hoa, U19 Đồng Tháp rộng cửa vào VCK U19 quốc gia 2021

Ở trận diễn ra cùng ngày, đội đầu bảng U19 SLNA (15 điểm) chỉ cần cầm hòa U19 Học viện NutiFood ở vòng 7 bảng B trên sân Kon Tum, sẽ chính thức góp mặt vào VCK Giải U19 quốc gia 2021. Tương tự, U19 PVF đang bứt tốc mạnh mẽ trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng A. Sau 7 vòng đấu, PVF tạm dẫn đầu bảng đấu "tử thần" với 17 điểm và sẽ chính thức vào VCK nếu không thua U19 Viettel ở vòng 8 vào chiều 28-1. Còn tại bảng D, cuộc đua ngôi đầu diễn ra kịch tính giữa U19 B.Bình Dương và U19 Khánh Hòa. Chủ nhà Khánh Hòa có 11 điểm sau 6 vòng đấu nhưng tạm xếp nhì bảng vì kém chỉ số phụ so với B.Bình Dương cũng 11 điểm nhưng đội đầu bảng còn một trận chưa đấu. Đội bóng đất Thủ đang bất bại sau 5 vòng đấu và nếu đánh bại U19 Đồng Nai vào ngày 28-1 sẽ rộng cửa giành một trong 2 vị trí đầu bảng.

Với 17 điểm sau 7 vòng, U19 Quảng Nam tạm dẫn đầu bảng C diễn ra ở Gia Lai. Trong khi đó, chủ nhà U19 HAGL xếp nhì với 15 điểm. Ở 3 vòng đấu còn lại, Quảng Nam và HAGL chỉ cần không thua sẽ giành 2 suất đi tiếp vào VCK. Ở vòng 8 bảng C diễn ra vào ngày 28-1, U19 Quảng Nam sẽ chạm trán U19 Đắk Lắk trên sân Hàm Rồng 5 và cùng thời điểm, U19 HAGL tiếp đón U19 Phú Yên trên sân Hàm Rồng 4.