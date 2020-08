Ở mùa giải năm trước, Bencic từng lọt vào đến bán kết US Open nội dung đánh đơn. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải Grand Slam tại Mỹ vắng mặt cả hai nhà đương kim vô địch nội dung đơn nam (Rafael Nadal) và đơn nữ (Bianca Andreescu).



Sức hút của US Open năm nay ngày càng sụt giảm khi giải đấu phải diễn ra trong điều kiện không có khán giả vì dịch Covid-19 và lại thêm sự thiếu vắng của hàng loạt tay vợt mạnh trên thế giới. Trong tốp 10 WTA, có đến 5 hạt giống hàng đầu khẳng định sẽ không tham dự giải gồm: Ashleigh Barty (hạng 1 WTA), Elina Svitolina (hạng 5), Bianca Andreescu (hạng 6), Kiki Bertens (hạng 7) và Belinda Bencic (hạng 8).

Belinda Bencic (hạng 8 thế giới) là tay vợt thứ 5 trong tốp 10 WTA rút lui khỏi US Open 2020 Ảnh: Reuters

Nguyên nhân là các tay vợt e ngại tình trạng dịch bệnh Covid-19 trên đất Mỹ vẫn chưa được kiểm soát và hoài nghi về những biện pháp chống dịch của BTC giải đấu không rõ ràng, cả việc có phải cách ly hay không khi đến Mỹ dự giải.

Đầu tháng 8-2020, thời điểm diễn ra Giải Ladies Open (Palermo) 2020, nhiều vấn đề nan giải không khác US Open hiện nay cũng xảy ra. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát nhập cư y tế nghiêm ngặt, chính quyền đã phát hiện kịp thời trường hợp một tay vợt tham dự giải dương tính với SARS-CoV-2.

US Open 2020 được ví như cuộc thử nghiệm về vấn đề kiểm soát dịch Covid-19 khi tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp với số lượng lớn VĐV tham dự. Sau US Open 2020, hàng loạt các giải đấu trên mặt sân đất nện sẽ khai màn, trong đó có Roland Garros 2020 diễn ra tại Paris - Pháp từ ngày 27-9. Chính vì vậy, những kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19 tại US Open 2020 rất được chú ý.