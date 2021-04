Ông Võ Văn Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn thép Bình Hương, trao giải cá nhân chặng 7 tại lễ khai mạc chặng 8

Trong ngày thi đấu với phong độ ấn tượng, phối hợp ăn ý, đặc biệt chủ lực Loic Desriac chơi rất hay giúp CLB Bike Life Đồng Nai làm đảo lộn dự đoán khi đánh bại đội thống trị nội dung này ở các năm trước thuộc về TP HCM. Cả 3 vòng đua (mỗi vòng 13 km), Loic Desriac cùng các đồng đội Bike Life Đồng Nai luôn tạo ưu thế trước CLB TP HCM Vinama cùng các đội cạnh tranh sau đó về đích với thành tích 47 phút 23 giây, ít hơn 6 giây so với TP HCM và chiếm ngôi nhất đồng đội sau 8 chặng.



Tập thể đội Bike Life Đồng Nai trên đường đua

Cùng với việc đội Dược Domesco Đồng Tháp của áo vàng Nguyễn Tấn Hoài chỉ về hạng ba với thành tích 48 giây 01, kém 38 giây so với Bike Life Đồng Nai, tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) cũng chiếm thành công danh hiệu áo vàng sau 8 chặng. Nguyễn Tấn Hoài rơi xuống hạng 11, kém 26 giây so với áo vàng trong khi tay đua Javier Perez (TP HCM Vinama) xếp nhì cá nhân, kém 6 giây so với Loic Desriac.

Ông Nguyễn Tiến Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Phát đại diện nhà tài trợ độc quyền Tôn Đông Á - trao giải nhất, nhì, ba nội dung đồng đội tính giờ chặng 8 cho CLB Bike Life Đồng Nai, TP HCM Vinama, Dược Domesco Đồng Tháp.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chặng đua đồng đội này từ tập luyện trước giải, canh điểm rơi phong độ tại giải và hôm nay thi đấu với hơn 100% sức lực", Nguyễn Hoàng Sang nghẹn ngào hạnh phúc nói sau chiến thắng ngoạn mục. Trần Lê Minh Tuấn nói thêm: "Chúng tôi chiến thắng vì phối hợp ăn ý với nhau trên đường đua và chủ lực Loic Desriac chơi rất tốt". Còn Loic Desriac, người cùng CLB Bike Life Đồng Nai "lên đỉnh" đồng đội lẫn cá nhân áo vàng, cho biết chiến thắng hôm nay là động lực để toàn đội tiếp tục nỗ lực ở các chặng đua tiếp theo.

Tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) chiếm thành công danh hiệu áo vàng sau 8 chặng

Danh hiệu áo trắng cũng đổi chủ từ Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) về tay Nguyễn Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp) với khoảng cách 36 giây.

Ngày mai 15-4, diễn ra chặng đua thứ 9 từ Nghệ An đi Quảng Bình có lộ trình dài nhất giải với 199 km hứa hẹn đua tranh quyết liệt hòng đánh chiếm các danh hiệu. Đây cũng là chặng đua tìm người mặc áo chấm đỏ-vua leo núi khi các tay đua chinh phục đèo Ngang.