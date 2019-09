Nữ CĐV bị thương được xác định là chị Tô Huyền A. (SN 1985), đang công tác tại Báo Nhi Đồng. Ngay sau khi gặp nạn, chị Huyền A. đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Vết thương của chị Huyền A. dài khoảng 20 cm, rách vào đến tận xương. Ca mổ được tiến hành ngay trong đêm 12-9. Hiện, bệnh nhân đang được theo dõi tại Khoa Bỏng trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vết thương nhiều. Một bác sĩ cho biết tới đây, bệnh nhân sẽ tiếp tục phải phẫu thuật ghép da. Dự kiến quá trình điều trị mất khoảng 15 ngày. Thời gian tới bệnh nhân tiếp tục được ghép da mỏng tự thân, đồng thời điều trị theo phác đồ.

Liên quan đến sự việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ, để báo cáo UBND TP Hà Nội theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Công an TP trong những trận đấu tiếp theo trên SVĐ Hàng Đẫy hay SVĐ Mỹ Đình, phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự, không để các CĐV mang pháo sáng, pháo hoa... vào sân làm mất an ninh trật tự.