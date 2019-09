Chiều 12-9, liên quan đến vụ nữ cổ động viên (CĐV) bị thương nặng do CĐV đốt, bắn pháo sáng trong trận đấu bù vòng 21 V.League 2019 giữa Hà Nội và Nam Định chiều 11-9 trên sân vận động (SVĐ) Hàng Đẫy, ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao T&T (đơn vị sở hữu CLB bóng đá Hà Nội), đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ, CĐV nữ và chiến sĩ bị thương trong trận đấu vừa qua. "Đó là thiếu sót của chúng tôi. Qua đây, tôi cũng mong cơ quan chức năng làm việc, siết chặt công tác an ninh để mang lại bóng đá sạch" - ông Hội nói.



Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu

Đại diện CLB Hà Nội cho biết: "Thời gian qua, Hà Nội còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, xã hội và chính trị nên việc bố trí lực lượng an ninh tại sân còn mỏng và để sự cố đáng tiếc xảy ra. Việc để xảy ra sự cố, một phần do điều kiện cơ sở vật chất và các biện pháp kiểm tra liên quan đến CĐV chưa đảm bảo".

Theo ông Hội, chỉ CLB Hà Nội thì không thể ngăn chặn nạn pháo sáng. Để làm được việc này, "chúng tôi cần sự chung tay của mọi người và các bên liên quan".

Trả lời câu hỏi về khả năng CLB Hà Nội nhận án phạt thi đấu trên sân không khán giả, ông Hội cho rằng: "Đó sẽ là điều đáng tiếc. Những người hâm mộ chân chính sẽ không được theo dõi trực tiếp những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, không được tận hưởng không khí tuyệt vời của bóng đá. Tôi hy vọng có thể sớm đưa ra những phương án để đảm bảo an toàn cho trận đấu, khán giả. Bản thân CLB Hà Nội cũng sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác an ninh. Đây là bài học sâu sắc cho CLB Hà Nội về công tác tổ chức trận đấu. Chúng tôi xin lỗi chân thành tới khán giả, người hâm mộ vì sự cố đáng tiếc này" - đại diện CLB Hà Nội bày tỏ.

Cũng theo ông đại diện CLB Hà Nội, "tuần trước chúng tôi đã họp với VPF, VFF, chuẩn bị các phương án an ninh". Trước trận đấu có công văn của VPF gửi VFF về việc CLB Hà Nội không đảm bảo an ninh, an toàn, "chúng tôi không nhận được công văn đó".



Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), cho biết để xảy ra sự cố là do Ban tổ chức trận đấu, Ban quản lý SVĐ Hàng Đẫy đã không thực hiện phương án an ninh như đã thống nhất với Ban Điều hành giải. Trách nhiệm chính thuộc về phía CLB Hà Nội.