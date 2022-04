Ra sân muộn so với đối thủ cạnh tranh Liverpool, Man City chẳng tỏ ra có chút lo lắng nào kể cả khi phải tạm nhường ngôi đầu bảng cho "Lữ đoàn Đỏ". Phải đến làm khách trên sân Turf Moor của Burnley, nhà đương kim vô địch ung dung nhập cuộc và nhanh chóng vùi dập đội chủ nhà đang tìm cách trốn chạy suất rớt hạng bằng bàn thắng chớp nhoáng của Kevin de Bruyne ở phút thứ 5.



Kevin de Bruyne mở tỉ số sớm trên sân Turf Moor

Trong thế trận áp đảo, đội khách Man City có thêm bàn thắng thứ nhì ở phút 25 do công của Ilkay Gundogan. Nắm toàn bộ quyền kiểm soát trận đấu và tạo ra vô số cơ hội trước cầu môn do Nick Pope trấn giữ, Man City dù vậy lại không thể đào sâu cách biệt, đành hài lòng với chiến thắng nhẹ nhàng ở sân Turf Moor đủ để duy trì cuộc đua vô địch với ưu thế không quá lớn so với Liverpool.

Ilkay Gundogan (8) nhân đôi cách biệt cho "The Citizens"

Man City vẫn còn đến ba giải đấu để theo đuổi và trong vòng hai tuần lễ tới đây, họ có đến hai cuộc chạm trán nảy lửa với chính Liverpool ở giải Ngoại hạng và bán kết FA Cup, xen kẽ là hai màn đối đầu cùng Atletico Madrid ở tứ kết Champions League.

Khó có thể cản bước Man City tại ba mặt trận

Nếu như Man City thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một nhà vô địch thì với láng giềng Man United, đội bóng này đang khiến người hâm mộ đi từ thất vọng này đến nỗi lo lắng khác. Gần như đã trắng tay tại mọi giải đấu mùa này, mục tiêu duy nhất còn lại của Man United là chen chân vào Top 4 Ngoại hạng hòng tìm đường quay lại Champions League mùa tới xem ra cũng chẳng khó thành hiện thực.

Paul Pogba không xốc nổi tinh thần Man United

Không ai tin Man United chơi một trong… 9 trận chung kết còn lại của mùa giải như màn tiếp đón Leicester trên sân nhà Old Trafford rạng sáng 3-4. Không thắng nổi Leicester trong hai năm qua, tình hình cũng chẳng được cải thiện với Man United khi gặp lại đối thủ trong bối cảnh buộc phải thắng hiện tại.

Man United vất vả trước Leicester trên sân nhà

Ronaldo không thể ra sân do vấn đề về thể lực và HLV Ralf Rangnick buộc phải đưa Bruno Fernandes đá cao nhất trên hàng công "Quỷ đỏ", thay vì sử dụng Marcus Rashford hoặc Jesse Lingard. Bruno Fernandes không thắng nổi thủ môn Kasper Schmeichel ở pha đối mặt phút 27 chính là tình huống đáng kể nhất dành cho đội chủ nhà trong cả hiệp 1.

Kelechi Iheanacho tiếp tục phá lưới Man United như ở lượt đi

Bế tắc trong tấn công, Man United để thủng lưới ở phút 63 sau pha đánh đầu hiểm hóc của Kelechi Iheanacho. Đội chủ nhà có được bàn gỡ hòa chỉ ba phút sau đó do công của Fred nhưng đó là tất cả nỗ lực của "Quỷ đỏ" ở trận cầu buộc phải thắng này.

Fred gỡ hòa nhưng Man United cam chịu số phận

Hoà Leicester 1-1 trên sân nhà, Man United giờ đã kém đội xếp thứ tư Arsenal 3 điểm và hoàn toàn có thể bị bỏ xa hơn nếu Arsenal thắng cả hai trận chưa đá. Top 4 và tấm vé Champions League ngày một xa tầm với của Man United ở mùa bóng thảm họa thứ 5 liên tiếp.