Chuỗi 7 trận bất bại mà Man United đang tạo dựng chẳng là gì so với 44 trận liên tiếp không thua của Liverpool hiện tại hoặc kỳ tích 49 trận chỉ hòa và thắng của Arsenal mùa 2003-2004, có tính thêm vài trận mùa bóng trước đó. Thế nhưng, đấy là tất cả nỗ lực của "The Reds" nhằm cứu vãn mùa giải tệ hại nhất từ trước đến nay và mọi Manucians đều mong chuỗi ngày thăng hoa này sẽ còn được tiếp diễn.



Đáng chú ý nhất trong chuỗi 7 trận bất bại của Man United là chiến thắng 5-0 trước Club Brugge, đội bóng số 1 nước Bỉ đã gây rất nhiều khó khăn cho chính họ ở trận lượt đi cách đây một tuần. Lần đầu tiên, tân binh O.Ighalo có tên trong đội hình xuất phát, giải pháp thay thế hoàn hảo khi cặp tiền đạo chủ lực M.Rashford và A.Martial không thể ra sân. Mất 124 phút cho bàn thắng ra mắt cùng với màn trình diễn trên cả tuyệt vời trước Club Brugge, tiền đạo 30 tuổi người Nigeria đã khiến những ai chê cười anh phải suy nghĩ lại.

Bộ ba tiền vệ Bruno, Fred và McTominay cùng nhau tỏa sáng ở Man United Ảnh: Reuters

Cựu danh thủ Paul Scholes cho rằng, lẽ ra Man United phải tìm cách đưa Bruno Fernandes về sân Old Trafford từ lâu thay vì đợi đến bây giờ. Tiền vệ tài hoa người Bồ Đào Nha cùng với hai đồng đội Fred và McTominay kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân, làm lu mờ tuyến tiền vệ Club Brugge trong suốt 90 phút đồng thời cả ba cùng nhau ghi bàn. Chỉ 28 ngày sau khi chuyển đến từ Sporting Lisbon, Fernandes đã trở thành một trụ cột không thể thiếu tại đội chủ sân Old Trafford. Tiền vệ người Bồ đóng góp 2 bàn, thực hiện 2 pha kiến tạo cùng vô số đường chuyền phát động tấn công hiệu quả. Tính riêng trận đấu với Club Brugge, Fernandes đã in dấu giày vào 3/5 bàn thắng, thể hiện tầm ảnh hưởng cực lớn với 75 lần chạm bóng, 25 đường chuyền vào khu vực cấm địa của Club Brugge, 5 lần thu hồi bóng, tung ra 4 cú sút (3 trúng đích), tạo ra 3 cơ hội và có 2 lần cản phá bóng thành công.

McTominay dù mới trở lại sau chấn thương nhưng đã cho thấy anh chính là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ mới toanh của Man United mà HLV Solskjaer bỏ biết bao công sức tìm kiếm, xây dựng. Không chỉ ghi bàn, McTominay còn đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác tới 98%, 21/22 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, 5 lần đoạt bóng và 2 pha cản phá thành công chỉ trong hiệp 1.

Nếu Fernandes thiên về tấn công, McTominay mạnh về phòng ngự thì Fred lại là sự tổng hòa. 100% pha rê bóng thành công, 91% đường chuyền chính xác, 82% số đường chuyền vào phần sân đối phương, 6 lần thu hồi bóng, 3 cú sút, 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, không nghi ngờ gì về việc Fred chính là tiền vệ hoàn hảo nhất với khả năng công thủ toàn diện mà "Quỷ đỏ" đang sở hữu.

Tạm giải được bài toán hàng tiền vệ và hàng công, vấn đề còn lại lúc này của Man United chính là củng cố khả năng phòng ngự, khi đó, "Quỷ đỏ" sẽ không phải lo lắng quá nhiều dù còn phải phân phối sức cho ba mặt trận Ngoại hạng Anh, FA Cup và Europa League.