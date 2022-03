Ai cũng biết bóng đá Ý là nơi sản sinh lối chơi phòng ngự catenaccio lừng danh, từng khuất phục nhiều tên tuổi hàng đầu cựu lục địa trong quá khứ. Tuy vậy, với bóng đá đương đại hừng hực những phát kiến về lối đá tấn công, việc tuyển Ý lên ngôi số 1 châu Âu (Euro 2020) nhờ 2 gương mặt xuất sắc là thủ môn (Gianluigi Donnarumma) và tiền vệ (Jorginho) không khỏi khiến thế hệ người hâm mộ trẻ thực sự ngỡ ngàng.



Như một sự trả giá cho lịch sử, một tuyển Ý thiếu vắng hầu hết các hậu vệ kỳ cựu đã thực sự gục ngã vào rạng sáng 25-3. Đội bóng hạng 6 thế giới cầm bóng tới 66%, tung ra đến 32 cú dứt điểm cùng 16 quả phạt góc nhưng không thể tìm được bàn thắng.

Cả trận không có nổi pha bóng nào xâm nhập vào vòng cấm địa tuyển Ý, Bắc Macedonia làm nên chuyện bằng cú sút xa ở khoảng cách 23 m cuối trận cũng của Trajkovski. Phút 90+2, thời điểm ai cũng nghĩ hai đội sẽ phải đấu thêm hiệp phụ thì cầu thủ vào thay người Bojan Miovski đánh đầu chuyền bóng theo hướng di chuyển của Trajkovski để tiền đạo này tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ thành Donnarumma.

Thắng trận 1-0 tại Palermo, Bắc Macedonia vẫn còn phải chờ cuộc đối đầu tiếp theo với cựu vô địch châu Âu Bồ Đào Nha vào ngày 30-3 để tranh suất vé đến World Cup. Còn với tuyển Ý, mọi hy vọng đã lần lượt tan vỡ, từ chiến dịch vòng loại với vô vàn thách thức cho đến loạt trận play-off may rủi và đội quân áo Thiên thanh sẽ phải ngồi nhà theo dõi World Cup 2022 qua truyền hình.

Cả một khoảng chiều dài lịch sử đương đại của bóng đá Ý bị phủ bóng bởi sự thất thường khi cứ sau một giải đấu thành công là đội tuyển nước này lập tức trải qua một chu kỳ sóng gió. Vừa vô địch World Cup 1982, đoàn quân áo Thiên thanh sau đó không vượt qua nổi vòng loại Euro 1984. "Squarda Azzurri" về đích thứ ba tại World Cup 1990 rồi lại bị đánh bại ngay từ vòng loại kỳ Euro sau đó 2 năm… Đỉnh điểm của chuỗi ngày thất vọng này được ghi nhận từ lần tuyển Ý vô địch World Cup 2006 nối tiếp bằng việc phải dừng bước ngay từ vòng bảng VCK World Cup 2010, 2014 rồi thất bại ở vòng loại World Cup 2018, 2022.

FIFA đang mở rộng cánh cửa World Cup cho những đội tuyển của các quốc gia đang phát triển nhưng người Ý lại lâm cảnh "phú quý giật lùi", phải nối dài thời gian chờ đợi đến 12 năm để hy vọng tìm đường trở lại tại kỳ… World Cup 2026. Lỗi tại ai khi bóng đá Ý đang tụt hậu so với mặt bằng 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, nhiều năm trở lại đây không có nổi một chân sút đẳng cấp?

Các chuyên gia Ý thừa nhận đổ lỗi cho Jorginho quá dễ khi ngôi sao đang chơi cho Chelsea đá hỏng phạt đền ở cả 2 trận hòa với Thụy Sĩ ở vòng bảng. Nhưng chính các pha hỏng ăn khó tin của các tiền đạo bậc trung N.Barella (trận gặp Thụy Sĩ lượt về) rồi Berradi (trận gặp Bắc Macedonia rạng sáng 25-3) mới đáng nhắc đến!

Bắc Macedonia sẽ gặp Bồ Đào Nha - đội thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 ở trận bán kết nhánh C - vào ngày 30-3 để giành một suất vé đến World Cup. Ba Lan do không phải đấu với tuyển Nga nên ung dung chờ tranh vé với Thụy Điển, đội giành chiến thắng 1-0 trước CH Czech ở nhánh B. Xứ Wales vượt qua Áo bằng tỉ số 2-1 với cả hai bàn thắng đều do Gareth Bale thực hiện, chờ gặp đội thắng của cặp Scotland - Ukraine.