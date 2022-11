Ban tổ chức VSC-S2 giải đáp thắc mắc trong buổi họp báo công bố giải hôm 9-11

Công ty cổ phần bóng đá Việt (Vietfootball) tiếp tục là đơn vị tổ chức sân chơi bóng đá 7 người có chất lượng chuyên môn cao và mô hình chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vòng loại Cúp bóng đá 7 người quốc gia Huyndai Cup 2022 Vietnam Super Cup - Season 2 (VSC-S2) sẽ diễn ra ở 4 khu vực, từ ngày 12-11 với 48 đội tham dự.

Ở khu vực miền Bắc diễn ra tại Hà Nội và miền Nam tại TP HCM sẽ có 16 đội bóng tham dự ở mỗi khu vực. Riêng 2 khu vực Tây Nguyên (diễn ra tại Đắk Lắk) và miền Trung (diễn ra tại Đà Nẵng) sẽ có 8 đội mỗi khu vực tham dự. Sau vòng loại 4 khu vực, 8 đội bóng xuất sắc đạt thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự Vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội.



Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Vietfootball, khẳng định VSC-S2 sẽ có quy mô lớn hơn, tổ chức chuyên nghiệp hơn so với mùa đầu tiên. Ban Tổ chức vẫn quyết tâm theo đuổi bóng đá đẹp, xây dựng sân chơi với slogan "chơi có ý thức, chơi để tận hưởng".



Hai cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh và Nguyễn Tuấn Phong tham dự bốc thăm chia bảng đấu khu vực miền Nam

Vòng loại VSC-S2 khu vực miền Nam sẽ diễn ra từ 12-11 đến 10-12 tại sân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM) với sự tham dự của các đội bóng: Spa Lan Ngọc (Kiên Giang), MyMy (Biên Hòa - Đồng Nai), Anh Em (Vĩnh Long), Bảy Núi (Bình Dương), Nghiêm Phạm Holdings, Quốc An - Quốc Michel, Bamboo (Bình Dương), Lam Hồng (Vũng Tàu), An Biên, Mates (TP HCM), Amazing Mỹ Tho (Tiền Giang), Thanh Bình Underground, Food An Hưng Nông (Long An), Lê Bảo Minh, Bưng Biền (Đồng Tháp) và Charity.

Để nâng tầm chất lượng chuyên môn cho giải đấu, ban tổ chức cũng tính toán, xây dựng kế hoạch thành lập đội bóng đá 7 người quốc gia, đưa bộ môn bóng đá 7 người ra sân chơi quốc tế, tham gia thi đấu các giải chuyên nghiệp trong thời gian tới.