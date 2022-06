Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Saigon Cup 2022 – Khu vực miền Nam (SPL-S4) diễn ra từ ngày 25-6 đến 10-9-2022 tại Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh.

Giải đấu là sân chơi đặc sắc, hội tụ nhiều cầu thủ bóng đá tài năng cả chuyên cũng như không chuyên. Đặc biệt, đây là sân chơi thỏa mãn đam mê chơi bóng và xuất hiện nhiều đội bóng có sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Trong lần thứ 4 tổ chức, Ban tổ chức vẫn kiên định với slogan “Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”.

SPL-S4 có 12 đội tham dự gồm Song Hùng, Nghiêm Phạm Holdings, Quốc An Quốc Michel, W-Team, Lam Hồng, Cửa Tùng Vĩnh Quang, Hạt Điều Thương Thương, PT, Đạt Tín, Bamboo cùng 2 tân binh Lamy Land và An Biên sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc.

Trong ngày khai màn, SPL-S4 đã mang đến cho các khán giả những trận cầu đẹp mắt trong đó điểm đáng chú ý là cuộc so tài giữa nhà ĐKVĐ VPL-S3 Song Hùng với đối thủ khó chịu Hạt Điều Thương Thương, cùng với đó là hai đội bóng đầy duyên nợ Lam Hồng và Quốc An – Quốc Michel. Trong khi đó, 2 tân binh của giải đấu là Lamy Land và An Biên được dự đoán là sẽ có màn ra mắt thú vị khi lần lượt đọ sức cùng Nghiêm Phạm Holdings và SFC Wteam.

Những chàng trai xứ Nghệ Lam Hồng có một trận đấu khá khó khăn trước đội bóng Sài Thành Quốc An Quốc Michel.

Niềm vui của các cầu thủ Quốc An – Quốc Michel với khởi đầu ấn tượng ngày ra quân SPL-S4 khi vượt qua đội bóng Lam Hồng với tỉ số 3-0.

Những cổ động viên bóng đá xinh đẹp trên khán đài trong ngày khởi tranh giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc 2022 – Khu vực miền Nam.

Hai đội đứng đầu đại diện miền Nam tranh tài vòng chung kết toàn quốc (VPL), dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18-9 tại Hà Nội hoặc TP HCM với số tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 150 triệu đồng.

Đội vô địch SPL-S4 nhận số tiền thưởng 60 triệu đồng. Phần thưởng cho đội á quân và hạng 3 lần lượt là 40 triệu và 20 triệu đồng. Ngoài ra để tăng tính cạnh tranh, ban tổ chức còn trao thêm các giải thưởng phụ: Phong cách, Cầu thủ xuất sắc, Thủ môn xuất sắc, Huấn luyện viên xuất sắc và Vua phá lưới.