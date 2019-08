Clip PSG đánh bại Rennes, đoạt Siêu cúp Pháp:



Hồi tháng 4 vừa qua, Rennes đã đánh bại PSG ở loạt đá luân lưu trong trận chung kết để giành danh hiệu Cúp Quốc gia Pháp. Thất bại này chính là động lực để đội bóng nhà giàu thành Paris quyết tâm đòi nợ ngay ở trận tranh Siêu cúp mở màn mùa giải mới.

Juan Bernat và Marquinhos trước hàng thủ Rennes

Vắng Neymar trên hàng công, mọi hy vọng của PSG dồn cả lên vai bộ đôi Kylian Mbappe và Edinson Cavani, với sự hỗ trợ ngay phía sau của cặp tiền vệ tân binh Ander Herrera - Pablo Sarabia. Tuy vậy, chính nhà vô địch Ligue I lại để thủng lưới sớm từ phút 13 sau pha chớp thời cơ cực tốt của Hunou.

Mbappe tỏa sáng, PSG đoạt Siêu cúp Pháp

Phải đến sau giờ nghỉ, PSG tấn công mới hiệu quả hơn và lần lượt Kylian Mbappe rồi Di Maria cùng ghi bàn để mang về thắng lợi chung cuộc 2-1. Hoàn tất cuộc lội ngược dòng trên đất Trung Quốc, PSG có được danh hiệu đầu mùa và kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh thống trị làng cầu Pháp.

Neymar bị đồng đội xô đẩy ở lễ nhận cúp:

Đáng nói là dù không được HLV Thomas Tuchel đăng ký trong đội hình thi đấu, kể cả ngồi trên ghế dự bị nhưng Neymar vẫn đóng bộ trang phục thể thao, tiến ra bục danh dự để nhận huy chương như mọi thành viên PSG. Chỉ có điều, với thái độ miễn cưỡng ra mặt, Neymar còn khiến nhiều đồng đội cảm thấy không bằng lòng khi chuẩn bị ăn mừng với cúp vô địch. Đích thân Mbappe còn lôi Neymar ra khỏi đội hình PSG để toàn đội có được khoảnh khắc hình ảnh đẹp nhất.

Neymar không hào hứng ở lễ nhận huy chương và cúp của PSG

Tất nhiên, đấy có thể hiểu chỉ là hành động đùa vui của Mbappe và đồng đội đối với Neymar, người đã "đồng cam cộng khổ" với họ suốt mùa giải vừa qua. Ai cũng hiểu thái độ nửa vời của ngôi sao người Brazil sau khi đã chính thức lên tiếng đòi ra đi, không tham dự bất cứ trận đấu nào của PSG suốt mùa hè vừa qua và cả trận Siêu cúp Pháp.

Mbappe vừa vui đùa với Neymar....

... lập tức đẩy đồng đội khỏi đội hình đang chụp ảnh lưu niệm

PSG vừa khấu trừ hai khoản tiền thưởng lên đến trên 5 triệu euro do thái độ không tuân thủ kỷ luật của Neymar cũng như anh không lọt vào danh sách đề cử "FIFA The Best" như thỏa thuận ban đầu. Tuyên bố để Neymar ra đi nếu có lời đề nghị phù hợp, thậm chí chấp nhận giảm giá bán siêu sao này nhưng PSG đang cố tình quay lưng với Barcelona, đội bóng rất muốn tái hợp với chân sút lừng danh một thời của mình. Mối quan hệ không mấy êm đẹp giữa hai đội bóng khiến giới truyền thông phải đặt câu hỏi, liệu khi khả năng quay về sát cánh với Messi không còn, Neymar sẽ phải chấp nhận dạt sang tận Juventus để làm "đàn em" của kình địch Ronaldo?