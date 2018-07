Ngắm dàn mỹ nữ thượng đài cùng Martin Nguyễn

26/07/2018 10:41

Chuẩn bị diễn ra tại Mall Of Asia Arena, Manila, Philippines vào thứ sáu ngày 27-7, ONE: Reign of Kings được đánh giá sẽ là một "sự kiện lịch sử". Hai trận đấu dẫn đầu của ONE: Reign of Kings bao gồm cuộc quyết chiến tranh đai Interim Bantamweight (hạng gà) với sự tham gia của nhà vô địch Úcgốc Việt Martin Nguyễn, cùng cặp đấu giữa hai huyền thoại sống thế giới Renzo Gracie và Yuki Kondo.

Cùng làm nóng bỏng không khí trong trận ngoài các trận đấu kịch tính còn có sự góp mặt của các mỹ nữ cầm bảng (Ring Girl) trên võ đài.

Cheon Se Ra

Lee Jina

Eun Jiye

Nam Eun Ju

Jung Jumi

Khác với các môn thể thao giải trí còn lại, tại ONE và các đấu trường MMA, những cô gái ứng tuyển vào vị trí Ring Girl không chỉ có thân hình nóng bỏng, mà còn phải có trình độ nhất định để có thể tham gia các hoạt động bên lề khác nhau.

Quang Liêm