Ngô Sơn Đỉnh giành HCV cử tạ Olympic trẻ 2018

Tin vui đầu tiên của đoàn TTVN đến từ môn cử tạ khi lực sĩ 17 tuổi Ngô Sơn Đỉnh xuất sắc mang về tấm HCV hạng 56kg nam trong cuộc so tài cùng với 6 đối thủ rất mạnh đồng trang lứa. Vừa giành 3 HCV tại Giải Vô địch trẻ châu Á cùng 2 HCĐ Giải Vô địch trẻ thế giới hồi đầu năm, chàng trai quê Tiền Giang được đánh giá rất cao ở hạng cân sở trường.





Ngô Sơn Đỉnh giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN

Ngay từ động tác cử giật, Ngô Sơn Đỉnh đã vượt lên trước với thành tích 114kg, bỏ xa hai đối thủ bám đuổi là VĐV Thái Lan Natthawat Chomchuen (109kg) và Frantisek Polak (CH Czech, 104kg). Ở nội dung cử đẩy, Sơn Đỉnh cũng lần lượt thực hiện thành công các mức tạ rất cao 138, 142 rồi 148kg, nâng thành tích tổng cử lên 262kg. Kết quả này đã thực sự làm nản lòng các đối thủ, dù cả Natthawat Chomchuen lẫn Frantisek Polak đều nỗ lực bám đuổi.

Chung cuộc, Ngô Sơn Đỉnh chính thức giành HCV hạng 56kg nam với 262kg, xếp trên Natthawat Chomchuen (239kg) lẫn Frantisek Polak (233kg). Đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN tại Olympic trẻ lần III – 2018.





Ngô Sơn Đỉnh trong vòng tay HLV

Trước đó, ở hạng 44kg nữ, Nguyễn Thị Thu Trang dù ngang bằng thành tích cử giật 72kg với Katherin Zarate nhưng ở động tác cử đẩy, cô kém lại đối thủ người Venezuela đến… 15kg (75kg và 90kg), đành chấp nhận tấm HCB với thành tích tổng cử 147kg. Katherin Zarate giành HCV với thành tích 162kg trong khi Nida Karasakal (Thổ Nhĩ Kỳ) đoạt HCĐ với thành tích 138kg.

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng đã xuất trận ở nội dung 400m tự do. Kình ngư 18 tuổi này về nhì một đợt vòng loại và ở chung kết, Hoàng cán đích với thành tích 3 phút 48 giây 85, chậm hơn người giành HCĐ là Keisuke Yoshida (Nhật Bản) vỏn vẹn 13% giây một cách đáng tiếc! Á quân Asian Games 2018 Nguyễn Huy Hoàng sẽ còn tham gia thi đấu ở các nội dung 200m bướm, 200m tự do và đặc biệt là 800m tự do, cự ly từng giúp chàng trai này giành HCĐ tại Indonesia hồi tháng 8.





Nguyễn Huy Hoàng về đích - Ảnh: Ngọc Linh

Bạn đọc trang web chuyên ngành uy tín Swimswam.com (Mỹ) sớm nhận định Huy Hoàng sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nội dung này. Cũng ở đường đua xanh, Vũ Thị Phương Anh sẽ thi đấu nội dung 200m ếch nữ vào ngày 12-10 còn trước đó, Phạm Thanh Bảo thi đấu nội dung 200m ếch nam vào ngày 10-12.

Trong ngày 8-10, võ sĩ taekwondo 17 tuổi Hồ Thị Kim Ngân sẽ tranh tài hạng 49kg nữ. Cô gái quê An Giang có chiều cao đến 1,78m từng giành HCV tại Giải vô địch và trẻ châu Á hạng 41 kg năm 2015 khi mới 14 tuổi, trở thành nhà vô địch trẻ thế giới năm 2016 và tái lập thành tích này tháng 4-2018 cũng ở hạng 49kg.

Đông Linh