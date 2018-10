Hy vọng vào Huy Hoàng

06/10/2018 04:46

Tại Olympic trẻ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2010 ở Singapore, đoàn Việt Nam giành được 1 HCV (Thạch Kim Tuấn, cử tạ), 2 HCB (Thanh Thảo và Quốc Cường, taekwondo) và 1 HCĐ (Vũ Thị Trang, cầu lông). Olympic trẻ lần 2 diễn ra tại Nanjing (Trung Quốc) sau đó 4 năm, thành tích của đoàn Việt Nam có thấp hơn trước nhưng cũng kịp mang về 1 HCV (Nguyễn Thị Ánh Viên, bơi) và 1 HCB (Nguyễn Trần Anh Tuấn, cử tạ).



Olympic trẻ lần 3 có sự góp mặt của gần 4.000 VĐV đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 241 nội dung của 32 môn thi. Đoàn Việt Nam được cử đích danh 13 thành viên, trong đó, đáng chú ý nhất là VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng, á quân Á vận hội (ASIAD) 2018 nội dung 1.500 m và HCĐ 800 m tự do.

Huy Hoàng hy vọng sẽ chinh phục thành công 1 trong 4 cự ly tranh tài tại Olympic trẻ 2018 Ảnh: ANH ĐỨC

Do tại Olympic trẻ không tổ chức nội dung 1.500 m tự do nam, Huy Hoàng sẽ tranh tài ở các nội dung 200 m, 400 m và 800 m tự do bên cạnh việc thử sức ở nội dung 200 m bướm. Bạn đọc trang web uy tín Swimswam.com (Mỹ) sớm nhận định Huy Hoàng sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nội dung 800 m tự do. Vũ Thị Phương Anh sẽ thi đấu nội dung 200 m ếch nữ còn Phạm Thanh Bảo thi đấu các nội dung 100 m và 200 m ếch nam.

Võ sĩ taekwondo 17 tuổi Hồ Thị Kim Ngân sẽ tranh tài vào ngày 8-10, hạng 49 kg nữ. Cô gái quê An Giang có chiều cao đến 1,78 m từng giành HCV tại Giải Vô địch và trẻ châu Á hạng 41 kg năm 2015 khi mới 14 tuổi, trở thành nhà vô địch trẻ thế giới năm 2016 và tái lập thành tích này tháng 4-2018 cũng ở hạng 49 kg.

Môn cử tạ cũng hứa hẹn mang về thành công cho đoàn Việt Nam với 2 lực sĩ trẻ Nguyễn Thị Thu Trang, Ngô Sơn Đỉnh. Góp mặt ở hạng 56 kg nam, Ngô Sơn Đỉnh được đánh giá cao khi từng giành 1 HCV, 2 HCĐ tại Giải Vô địch trẻ châu Á 2017, giành 3 HCV tại Giải Vô địch trẻ châu Á 2018, 2 HCĐ Giải Vô địch trẻ thế giới 2018. Hạng cân 56 kg có 7 lực sĩ dự tranh, ngoài Sơn Đỉnh thì VĐV chủ nhà Jonatan Leyes và VĐV Thái Lan Natthawat Chomchuen cũng được đánh giá cao. Hạng 44 kg nữ của Nguyễn Thị Thu Trang chỉ có 5 VĐV dự tranh.

Danh sách các thành viên đoàn Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2018: Ngô Sơn Đỉnh, Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ nữ); Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thanh Bảo (bơi); Hồ Thị Kim Ngân (taekwondo); Lê Tiến Long, Đoàn Thu Hằng (điền kinh); Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Anh Thư (cầu lông); Nguyễn Văn Khánh Phong, Phạm Như Phương (thể dục dụng cụ); Lê Minh Hiếu (dance sport).

Sau lễ khai mạc vào tối 6-10, các cuộc tranh tài sẽ chính thức diễn ra từ ngày 7 đến 18-10.

Đào Tùng