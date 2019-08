Tập đoàn truyền thông thể thao toàn cầu ONE Championship™ (ONE), vừa chính thức công bố sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam ONE: IMMORTAL TRIUMPH, với sự tham gia của những võ sĩ đẳng cấp thế giới cùng tranh tài tại sân vận động Phú Thọ vào ngày 6-9.

Trong cuộc đọ sức tâm điểm của sự kiện, đương kim vô địch Muay Thái ONE hạng Bantamweight người Thái Lan Nong-O Gaiyanghadao sẽ bảo vệ ngôi vương trước đối thủ người Pháp Brice Delval.

Không chỉ là "sân khấu" của võ thuật quốc tế, sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH cũng là nơi để những cái tên Việt trổ tài, khi tượng đài của Muay Thai Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đương đầu với võ sĩ trẻ người Malaysia Azwan Che Wil trong sự kiện này.

Nhà vô địch "độc cô cầu bại" của Muay Thai Việt Nam, Nguyễn Trần Duy Nhất đã thâu tóm toàn bộ các giải đấu trong nước và cả những giải đấu quốc tế với đỉnh cao là trận chiến thắng trước ngôi sao trẻ làng Muay thế giới, Victor Pinto tại giải đấu chuyên nghiệp Thai Fight vào năm 2015. Không những thế, chỉ trong năm 2019, Nguyễn Trần Duy Nhất còn gây được tiếng vang khi 2 lần liên tiếp chiến thắng ở giải Vô địch Lethwei thế giới. Đối thủ của Duy Nhất, Azwan Che Wil là một võ sĩ trẻ đến từ Malaysia. Cũng như Duy Nhất, Azwan Che Wil vẫn còn là một võ sĩ mới ở ONE Championship, tuy nhiên, tay đấm người Malaysia đã có dịp làm quen với ONE sớm hơn Duy Nhất một trận đấu.

Cùng với Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Thanh Tùng, cũng sẽ là cái tên thuần Việt tiếp theo tham gia vào ONE: IMMORTAL TRIUMPH. Đối đầu với Nguyễn Thanh Tùng là Shahzaib Rindh, một võ sĩ gốc tán thủ đến từ Pakistan. Nguyễn Thanh Tùng dù trẻ tuổi, cũng không phải là dạng võ sĩ non kinh nghiệm. Với những chiếc huy chương vàng quốc gia, chiếc huy chương vàng đại hội và huy chương bạc thế giới, Nguyễn Thanh Tùng là một trong những võ sĩ Muay Việt đáng xem nhất hiện tại.

Phải thượng đài trong sự kiện được truyền hình trực tiếp đến hơn 130 quốc gia và hơn hết là trên chính sân nhà của mình, ONE chính là thử thách lớn nhất sự nghiệp của Duy Nhất lẫn Thanh Tùng. Dù vậy, việc thi đấu tại giải đấu lớn nhất châu Á cùng với những ngôi sao võ thuật quốc tế cũng là một động lực để thúc đẩy những tay đấm Việt phải thể hiện bản thân tốt hơn nữa. Sự vượt trội về tầm vóc và chất lượng của giải đấu ONE chính là điểm nhấn khẳng định sự tiến bộ của Duy Nhất và Thanh Tùng trong suốt thời gian qua.



Võ sĩ Muay Thai người Anh gốc Việt Michael Phạm cũng đã được lên lịch để thi đấu trước Mohamad Fakri Bin Yusoff tại ONE: IMMORTAL TRIUMPH.

Là thành viên của đội Tieu Muay Thai tại Anh Quốc, Michael Phạm đã có kinh nghiệm thi đấu gần 20 trận Muay Thai chuyên nghiệp và là gương mặt quen thuộc của giải đấu Muay thế giới Muay Thai GP. Lối đánh nhanh nhẹn, linh hoạt của Michael Phạm đã khiến người hâm mộ phải đặt biệt danh cho anh là "Hầu Vương".