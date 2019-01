ONE Championship hợp tác với Fullerton Markets để đưa Martin Nguyễn về Việt Nam

29/01/2019 15:45

Tập đoàn truyền thông thể thao Châu Á ONE Championship™ (ONE) vừa chính thức thỏa thuận hợp tác với Fullerton Markets, được mệnh danh là công ty môi giới phát triển nhanh nhất tại châu Á. Theo đó, thỏa thuận này sẽ đi vào hiệu lực trên thị trường chính thức của Singapore, Thái Lan và Việt Nam tới tháng 3-2020.



Tại thị trường võ thuật châu Á, sự phát triển nhanh chóng của ONE Championship trong thời gian gần đây, từ giải đấu MMA tầm khu vực, ONE Championship đã nhanh chóng vươn ra thế giới và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các giải đấu lớn khác trên thế giới, cạnh tranh mạnh mẽ với UFC hay các đối thủ khác.

Ông Chatri Sityodtong, Chủ tịch và CEO của ONE Championship, cho biết: "Thật vinh dự cho tôi khi được thông báo rằng ONE Championship vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với Fullerton Markets, công ty môi giới phát triển nhanh nhất tại châu Á. Với tốc độ phát triển hiện tại của ONE Championship trong những năm tới, việc bắt tay với một tổ chức có cùng chí hướng là điều cần thiết để chúng tôi cùng nhau đạt được những thành công chung. ONE Championship hướng tới một mục tiêu to lớn là giới thiệu những tài năng võ thuật đến với thế giới – những vận động viên tiêu biểu này sẽ là nguồn cảm hứng cho đam mê và hy vọng, cũng như mang võ thuật đến gần hơn với cuộc sống. Bằng việc chia sẻ câu chuyện của họ với khán giả khắp năm châu, ONE Championship hy vọng sẽ thay đổi được cuộc đời của nhiều người thông qua vẻ đẹp của môn thể thao."

Song song đó, với bản hợp đồng này, người hâm mộ võ thuật tại Việt Nam sẽ có nhiều hy vọng chứng kiến các trận thư hùng do ONE tổ chức với các võ sĩ nổi tiếng ngay tại Việt Nam, mà võ sĩ người úc gốc Việt Martin Nguyễn là một điển hình.





Quang Liêm