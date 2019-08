Không hạnh phúc dưới trướng cựu HLV J.Mourinho và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tìm lại thời hoàng kim như khi còn khoác áo Juventus nếu tiếp tục giữ vai trò trụ cột dưới sự dẫn dắt của O.Solskjaer, Pogba đang nhẫn nại đếm từng ngày để rời "nhà hát" Old Trafford. Anh muốn tiến trình chuyển nhượng diễn ra càng nhanh càng tốt để sớm ổn định tương lai tại Real Madrid, nơi ông thầy đồng hương Z.Zidane hứa hẹn sẽ trao cho anh vai trò thủ lĩnh của thế hệ "galacticos" mới.



Liệu có là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một "kịch bản" hoàn hảo được dựng lên bởi trong cùng một ngày, Zidane ở Tây Ban Nha đột ngột nổi nóng đòi từ chức nếu không đưa được Pogba về sân Bernabeu; còn tại nước Anh, Pogba lấy cớ chấn thương lưng để không phải cùng M.U bay sang Xứ Wales đá trận cuối tại ICC 2019?

Trong trận đấu với AC Milan rạng sáng 4-8, M.U đã thi đấu hết sức chật vật khi không có P. Pogba quán xuyến hàng tiền vệ. Tỉ lệ kiểm soát bóng của "Quỷ đỏ" trong cả hiệp 1 chỉ ở mức 38%, quá thấp so với những gì họ từng khiến Inter Milan phải gồng mình chống đỡ, hay buộc Tottenham phải nín thở chào thua. Vắng Pogba, M.U không thể áp dụng bài tấn công trung lộ mà phải đẩy bóng dài để đánh biên, không áp đặt được lối chơi trước AC Milan.

Phẩm chất thủ lĩnh là điều Pogba cần phải thể hiện tốt hơn ở Old Trafford. Ảnh: REUTERS

Trước mọi tin đồn về ngôi sao đắt giá nhất của "Quỷ đỏ", đích thân HLV O.Solskjaer phải lên tiếng trấn an, rằng chẳng có lý do gì khiến Pogba phải chia tay sân Old Trafford khi mùa bóng mới đã cận kề. Chiến lược gia người Na Uy thậm chí còn khẳng định đã điền tên ngôi sao người Pháp vào đội hình ra sân trận đấu vòng khai mạc với Chelsea.

Cho đến thời điểm này, Real Madrid đã chi xấp xỉ 300 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng mùa hè để đưa về những cái tên đình đám như E.Hazard, L.Jovic hay Eder Militao. Tuy nhiên, "Kền kền trắng" dường như chẳng cải thiện được gì về lối chơi khi thua liểng xiểng tại ICC 2019. Trong chiến thắng danh dự trước Fernebahce ở Audi Cup, Real Madrid cũng có đến 3 lần để lọt lưới. Rõ ràng, trong bối cảnh nhiều trụ cột đã lớn tuổi hoặc hết động lực thi đấu, Real Madrid rất cần có được một tiền vệ trung tâm đẳng cấp như Paul Pogba, điều mà có đến 60% CĐV ủng hộ.

Chỉ có điều, việc phải duyệt chi cỡ 270 triệu bảng cho chữ ký của Pogba đang làm khó giới lãnh đạo Real. Ngoài phí chuyển nhượng 150 triệu trả cho M.U, Real phải trả ngay 15 triệu bảng cho tay cò Mino Raiola, chưa kể mức lương 500.000 bảng/tuần trong 4 năm hợp đồng như yêu cầu của Pogba. Trong khi đó, "kế hoạch B" Van de Beek chỉ có thể tiêu tốn số tiền bằng 1/3 so với Pogba, chưa kể tiền vệ tài năng của Ajax trẻ hơn (22 tuổi), thuần tính hơn và nhất là chưa bị lây lan căn bệnh "sao", chắc chắn chẳng bao giờ "làm mình làm mẩy" như cách Pogba gieo rắc tại M.U suốt 2 mùa vừa qua.

Ở lại M.U để vẫn được trọng vọng hay tìm cách ra đi bằng mọi giá để trở thành "ông vua mới" tại Real Madrid, tương lai vẫn là dấu hỏi to tướng với Pogba khi cánh cửa thị trường chuyển nhượng sắp khép lại.