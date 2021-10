Thông tin độc quyền này đã gây chấn động cả thế giới lúc bấy giờ, trước cả khi 22 thành viên Ủy ban điều hành FIFA bỏ phiếu trao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar.



Bộ phim tài liệu "The men who sold the World Cup" (tạm dịch "Những người bán đứng World Cup") sắp được công chiếu sẽ vạch rõ chân tướng những kẻ lợi dụng danh nghĩa làm bóng đá để trục lợi từ bóng đá. Đáng chú ý, cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter lẫn người đứng đầu chiến dịch vận động đăng cai World Cup của Qatar Hassan Al Thawadi đồng ý tham gia bộ phim nhằm "minh oan" cho chính mình.

Ông Sepp Blatter (giữa) cùng với đại diện Qatar và Nga nhận quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Ảnh: REUTERS

Chris Steele, một cựu sĩ quan đặc nhiệm Cơ quan Tình báo MI6 hoạt động tại Nga giai đoạn 2006-2009 và được mời tham gia chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 của Anh, khẳng định Qatar và Nga đã bắt tay từ tháng 4-2010. Theo các nguồn tin riêng, Steele biết được Qatar sẽ đầu tư hàng tỉ USD để phát triển các mỏ dầu trên bán đảo Yamal của Nga để đổi lại việc 2 quốc gia này hỗ trợ nhau giành quyền tổ chức vòng chung kết World Cup 2018 và 2022.

Rất nhiều bằng chứng được công bố xung quanh các khoản thanh toán bất hợp pháp hàng triệu USD cho các quan chức FIFA, cũng là người đứng đầu các LĐBĐ châu lục hoặc quốc gia như Jack Warner (CONCACAF), Nicolas Leoz (Paraguay), Julio Grondona (Argentina), Ricardo Teixeira (Brazil), Jacques Anouma (Bờ Biển Ngà), Worawi Makudi (Thái Lan)…, để tất cả cùng bỏ phiếu cho Qatar nhận quyền đăng cai World Cup 2022. Bốn quan chức bóng đá châu Âu, trong đó có Michel Platini (Pháp) và Angel Maria Villar Llona (Tây Ban Nha), cũng đã thực hiện thỏa thuận về ủng hộ Qatar.

Steele đã hỗ trợ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) "hạ gục" FIFA thông qua thông tin tình báo mà ông thu thập được và quan trọng hơn là cung cấp bằng chứng về hành vi tham nhũng để buộc một quan chức FIFA là Chuck Blazer làm "tay trong", góp phần làm sáng tỏ vụ án gây chấn động bóng đá thế giới.

Tham gia bộ phim, Sepp Blatter khẳng định ông bị sốc khi biết Qatar sẽ giành được quyền tổ chức World Cup 2022. Ai cũng biết "bố già FIFA" khi đó ủng hộ Mỹ trở thành chủ nhà của sự kiện này nên nói ông bị "việt vị" cũng không phải quá lời! Trong phim có đoạn Blatter phát biểu: ‘Tôi không biết liệu Qatar có hối lộ hay không nhưng trong bóng đá, để có được World Cup, mọi thứ đều có thể xảy ra".

Ông Sepp Blatter bị buộc rời khỏi FIFA vào năm 2015 và bị cấm tham gia bóng đá vì khoản tiền 1,3 triệu bảng trả riêng cho Platini ở một vụ án khác. Ông chưa bao giờ bị kết tội vì hành vi sai trái xung quanh vụ bê bối World Cup nhưng được cho là đã "nhắm mắt làm ngơ" trước nạn tham nhũng để duy trì quyền lực tại FIFA.