Quang Hải "quyết đấu" Anh Đức tranh Siêu Cup quốc gia 2018

Sáng 14-2, tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức họp báo thông tin về trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2018.



Theo đó, Siêu Cúp năm 2018 được mang tên Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2018.

Trận Siêu Cúp Bóng đá Việt Nam năm nay là trận đấu giữa CLB Bóng đá Hà Nội - đội Vô địch Quốc gia và CLB Bóng đá Becamex Bình Dương - đội Vô địch Cúp Quốc gia, được tổ chức vào 16 giờ ngày 16-2 tới trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn với sự sự góp mặt của 13 cầu thủ là nòng cốt của các đội tuyển quốc gia đã thi đấu rất thành công trong vòng 1 năm vừa qua, giành HCB tại VCK U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), hạng 4 Asian Games (Á vận hội) tại Indonesia, Vô địch AFF Cup và lọt vào tứ kết Asian Cup tại UAE.

Đáng chú ý, CLB Hà Nội có đến 10 cầu thủ gồm: Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Đình Trọng, Văn Quyết, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Văn Đại, Thành Chung. Còn phía Becamex Bình Dương có 3 cầu thủ gồm: Anh Đức, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài từng khoác áo các cấp độ tuyển quốc gia trong năm đại thành công của bóng đá Việt Nam vừa qua.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới, CLB Becamex Bình Dương sẽ lần thứ 5 được nâng cao Siêu cúp Quốc gia sau 5 lần góp mặt ở trận đấu này. Còn CLB Hà Nội, nếu giành chiến thắng, đội bóng thủ đô sẽ có danh hiệu Siêu cúp thứ 2 sau lần đầu năm 2010 và 5 lần góp mặt.

Ở trận đấu này, lần đầu tiên BTC sẽ tổ chức bán vé ở 2 mức giá: 50.000 đồng (khán đài B), 70.000 đồng (khán đài A). Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 - 12.000 vé sẽ được phát hành ở trận đấu này.

Trận đấu dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.

Qua 19 kỳ Siêu Cúp đã được tổ chức, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An và CLB bóng đá Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp, trong đó SLNA có 3 lần liên tiếp vào các năm 2001, 2002 và 2003, còn Becamex Bình Dương 2 lần lập cú đúp ở các năm 2007-2008 và 2014-2015. Hoàng Anh Gia Lai là đội có 2 lần được giương cao chiếc cúp danh giá sau các trận đấu kịch tính. Cho tới nay, đã có 12 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.