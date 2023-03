Tại nhiều kỳ SEA Games gần đây, một quy định "bất thành văn" được các quốc gia đăng cai hết sức tôn trọng và nghiêm túc thực hiện là không thương mại hóa bản quyền truyền hình. Thay vào đó, nước chủ nhà của đại hội thường chỉ thu một khoản tượng trưng gọi là "phí truyền dẫn". Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, khoản phí này là 10.000 USD, trong khi trước đó, Ban Tổ chức SEA Games 30 - Philippines thu 5.000 USD.



SEA Games 31 và các kỳ đại hội trước đó không thu phí bản quyền truyền hình

Truyền thông Thái Lan trong thời gian qua đã lên tiếng kêu ca về mức thu 800.000 USD cho bản quyền truyền hình SEA Games 32, tương đương cao gấp 80 lần số tiền các nhà đài phải bỏ ra để truyền tải thông tin, hình ảnh thi đấu tại kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Theo báo chí Thái Lan, một số quốc gia trong khu vực cũng bày tỏ thái độ với khuynh hướng phản đối mức thu quá cao này.

Ban Tổ chức SEA Games 32 quyết định miễn phí bản quyền truyền hình

Ngày 31-3, Ban tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 của Campuchia (CAMSOC-CAMAPGOC) đã ra thông báo chính thức về việc mở cửa tự do cho khán giả trong và ngoài nước vào dự khán chương trình thi đấu của hai kỳ đại hội này và không thu phí bản quyền truyền thông SEA Games 32 cũng như ASEAN Para Games 12.

Trong thông báo chính thức, CAMSOC-CAMAPGOC truyền đạt quyết định của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, khẳng định chủ trương mở cửa tự do để khán giả trong nước và quốc tế đến xem lễ khai mạc, bế mạc và chương trình thi đấu các bộ môn tại SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 đối với cổ động viên. Phía Campuchia cũng quyết định sẽ miễn phí bản quyền đối với hoạt động quảng bá thông tin thể thao trong và ngoài nước. Các cổ động viên đã mua vé xem SEA Games và ASEAN Para Games sẽ được hoàn tiền.

SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 đã sẵn sàng

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen khẳng định Campuchia đã chi hàng trăm triệu USD cho hoạt động xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ thi đấu và dành nhiều nguồn lực cho các hạng mục cơ sở hạ tầng khác trong nhiều năm qua. Do đó, Campuchia sẽ không bán vé cho công chúng theo dõi các hoạt động tại SEA Games, kể cả thu phí bản quyền truyền hình.

Tuy nhiên, BTC SEA Games 32 không đề cập đến các trường hợp ngoại lệ, ít nhất cũng ở môn bóng đá bởi nhu cầu người xem cao gấp nhiều lần so với với những môn thi đấu khác. Ngoài việc thất thu rất lớn tiền bán vé, việc mở cửa tự do môn bóng đá có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ, như vỡ sân do không kiểm soát được lượng người.

Sân Morodok Tecno - nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32

Campuchia lần đầu tiên đăng cai SEA Games, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 tại 5 địa điểm thi đấu gồm: Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kampot và Kep. Đại hội tổ chức 37 môn với gần 600 nội dung. ASEAN Para Games 12 bao gồm 13 môn thi đấu, sẽ diễn ra ngay sau SEA Games 32. Hai sự kiện thể thao quy mô này dự kiến thu hút hơn 11.000 thành viên các đoàn thể thao tham dự.