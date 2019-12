TTVN chia tay Philippines sau kỳ SEA Games cực kỳ thành công với 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, vượt qua quốc gia có nền thể thao rất mạnh trong khu vực là Thái Lan để lần đầu tiên xếp nhì toàn đoàn tại một kỳ đại hội tổ chức ở quốc gia trung lập.



Bóng đá Việt Nam được xếp ở vị trí số 1 đại hội cùng với điền kinh, vật, cử tạ, bắn cung; số 2 có bơi, canoeing, kayak, quần vợt; trong khi số 3 có rowing, boxing, billiards, karatedo, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền, bóng rổ... Những thành tích đó chính là sự khẳng định TTVN đang đi đúng hướng vì tập trung phát triển nhóm môn cơ bản Olympic, bỏ qua giai đoạn "đi tắt đón đầu" một thời thành công rực rỡ với những loại hình thể thao bản địa, không đủ sức vươn tầm ra sân chơi châu lục.

Phạm Thị Hồng Thanh chiến thắng ở hạng 64 kg nữ môn cử tạ Ảnh: Ngọc Linh

Việc giành đến 98 HCV được coi là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khi đoàn TTVN chỉ dè dặt đưa ra định mức phấn đấu trước giờ lên đường gói gọn ở con số 65, xê dịch đến 70 HCV. Thật ra, chính thành tích vượt rất xa chỉ tiêu như thế khiến giới làm nghề không khỏi băn khoăn bởi công tác dự báo chuyên môn của TTVN có sai số quá lớn! Nếu TTVN giành tròn số 65 HCV như chỉ tiêu đăng ký thì đã không thể có mặt trong Top 3 đại hội hoặc nếu quan điểm "đăng ký thấp một chút cho an toàn, vượt còn hơn không" được bảo lưu thì rõ ràng việc đạt xấp xỉ 150% số lượng HCV rất dễ khiến mọi người hoa mắt, dẫn đến sự ảo tưởng về sức mạnh thực sự...

Việc giành được số lượng HCV đạt mức kỷ lục không phản ánh được thực chất sự tiến bộ vượt bậc của TTVN. Gần 600 VĐV tranh tài ở 43 môn và phân môn với cả ngàn trận đấu nhưng chỉ 4 lần phá kỷ lục (Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục 400 m tự do nam và 1.500 m tự do nam, Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục 400 m hỗn hợp nam đều ở môn bơi lội; Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục 3.000 m vượt chướng ngại vật môn điền kinh); cộng với 4 kỷ lục mới môn cử tạ do lần đầu được tổ chức (lực sĩ Lại Gia Thành hạng 55 kg nam, Vương Thị Huyền hạng 45 kg nữ, Hoàng Thị Duyên hạng 59 kg nữ, Phạm Thị Hồng Thanh hạng 64 kg nữ), đều là những con số thống kê kém ấn tượng.

Điểm sáng cần nhắc đến chính là chuẩn A mà Nguyễn Huy Hoàng giành được ở nội dung bơi 1.500 m nam, giúp kình ngư trẻ này có thêm cơ hội tranh tài ở Olympic Tokyo mùa hè năm tới sau lần đạt chuẩn A nội dung 800 m ở Giải Vô địch thế giới 2019. Bên cạnh đó, vẫn phải dành nhiều lời khen cho tấm HCV đơn nam và HCB đơn nữ lịch sử của môn quần vợt sau hơn 50 năm, tấm HCV bóng bàn đôi nam phá thế thống trị của Singapore sau 4 kỳ đại hội liên tiếp.

Việc dàn VĐV đẳng cấp châu lục và thế giới của 2 bộ môn bắn súng, cờ vua không hoàn thành nhiệm vụ là vết gợn buồn. Hay câu chuyện kình ngư Ánh Viên rơi nước mắt dù giành đến 6 HCV nhưng không kèm theo bất cứ kỷ lục đại hội nào cũng mang lại nhiều trăn trở cho giới làm nghề.