Hôm nay 21-4 giải xe đạp cúp truyền hình TP HCM 2022 HTV - Tôn Đông Á diễn ra chặng 15 từ TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đi TP Quảng Ngãi (Tỉnh Quảng Ngãi) dài 85 km với những diễn biến đầy hấp dẫn và kịch tính.



Chặng đua tuy ngắn nhưng nắng khá gắt

Chặng đua ngắn, các tay đua tranh tài dưới thời tiết nắng nóng và gió nhưng vẫn diễn ra những cuộc tấn công hấp dẫn. Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời) là tay đua thoát đi thành công ở tốp đầu, cùng với Thái Ngọc Hải (620 Châu Thới Vĩnh Long), Lê Hữu Phước (Kenda Đồng Nai) lần lượt về nhất, nhì, ba ở giải thưởng dọc đường duy nhất ở chặng 15.

Chiến thắng này giúp Quàng Văn Cường rút ngắn 5 điểm so với Áo xanh Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) và 3 giây thưởng so với Áo vàng Igor Frolov (TP HCM Vinama).

Khoảng 20 km cuối, tay đua Trần Tuấn Kiệt không may bị bể bánh xe nên các tay đua Tập đoàn Lộc trời chủ động tấn công liên tục để loại bỏ tay đua này. Tuy nhiên, những cuộc tấn công đều bất thành do các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp đeo bám kỹ cùng thế trận kèm cặp giữa các đội, trong đó TP HCM Vinama ra sức bảo vệ Áo vàng cho Igor Frolov.

Khoảng 7 km trước khi về đích, 4 tay đua ngoại binh gồm Áo vàng Igor Frolov (TP HCM Vinama), Roman Maikin (Tập đoàn Lộc trời), Konstantin (TP HCM New Group), Baasankhuu (GSB Đồng Nai) tổ chức tấn công với tốc độ rất cao, tách tốp thành công khiến đội Dược Domesco Đồng Tháp vào thế bất lợi, phải kéo tốp đông rượt đuổi tốp đầu.

Sau đó Áo vàng Igor Frolov một mình bứt phá khỏi tốp đầu lao về đích. Màn độc diễn tốc độ cao của tay đua người Nga bị tốp đông phía sau bắt kịp khi cách đích chỉ khoảng 500m.

Các tay đua tung cú nước rút cuối cùng

Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP HCM New Group) là người có cú nước rút tốt nhất, đoạt chiến thắng chặng sau 1 giờ 58 phút 58 giây tranh tài (tốc độ trung bình 42,869 km/giờ). Về hạng nhì là áo trắng Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group) và hạng ba là Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP HCM Vinama).

Lê Nguyệt Minh có chiến thắng ấn tượng ở chặng đua 15

"Tôi rất hạnh phúc khi có chiến thắng chặng thứ 2 tại giải năm nay bởi các đối thủ cạnh tranh rất mạnh", Lê Nguyệt Minh chia sẻ sau chiến thắng.

Sự trở lại của Lê Nguyệt Minh giúp anh thu hẹp khoảng cách Áo xanh với các đối thủ

Do đoàn đua về chung tốp đông nên các danh hiệu sau 15 chặng không thay đổi. Áo vàng vẫn thuộc về Igor Frolov với khoảng cách 1 phút 43 giây 24 so với Quàng Văn Cường. Áo xanh trong tay Trần Tuấn Kiệt với khoảng cách 5 điểm so với Nguyễn Tấn Hoài. Áo trắng Nguyễn Văn Bình với khoảng cách 36 giây 58 so với Tăng Quý Trọng. Ngôi nhất đồng đội thuộc về TP HCM Vinama với khoảng cách 2 phút 7 giây so với Tập đoàn Lộc trời.

Ngày mai, 22-4, giải sẽ diễn ra chặng 16 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.