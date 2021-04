Trong khi cơn sốt mang tên Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dưới thời HLV Kiatisuk ngày một tăng nhiệt, khiến V-League 2021 trở nên đáng xem hơn bao giờ hết thì bất ngờ sáng 9-4, các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh đã cùng nhau đăng đàn trên Facebook, yêu cầu được ban lãnh đạo đội bóng giải quyết nợ lương, thưởng tồn đọng kéo dài từ năm 2019.



Đúng 12 giờ, một loạt trụ cột của đội bóng đang xếp thứ hai tại V-League gồm Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Hải Huy, Trịnh Hoa Hùng... đăng dòng trạng thái "đòi nợ" trên Facebook cá nhân.

"Chúng tôi không thể chịu được nữa và phải tự cứu mình trong hoàn cảnh này. CLB đã nợ chúng tôi tiền lương, thưởng và lót tay đã quá lâu. Trong điều khoản hợp đồng, cầu thủ được ra đi khi CLB chậm lương tháng thứ 3. Chúng tôi đã chờ đợi những lời hứa hẹn của CLB. Nếu giải quyết trong tuần này, cầu thủ CLB Quảng Ninh sẽ tập trung thi đấu, còn không, chúng tôi xin phép ngưng thi đấu kể từ vòng 9 V-League 2021" - tiền vệ Nghiêm Xuân Tú lên tiếng.

Tương tự, cầu thủ Phạm Nguyên Sa, chuyển từ SHB Đà Nẵng đến Than Quảng Ninh ở mùa giải 2019, cho biết: "Tôi là một trong những cầu thủ thi đấu xa nhà trong đội hình CLB Than Quảng Ninh. Tôi đã phải sử dụng khoản tiền tiết kiệm để trang trải trong 1 năm qua. Những cầu thủ lâu năm vẫn đủ sức chờ đợi đến hôm nay. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ mới vào nghề, cực kỳ vất vả vì không được nhận lương. Trong trường hợp mọi việc vẫn không được giải quyết thì hết giai đoạn 1 V-League 2021, tôi sẽ công bố bản hợp đồng của mình với đội bóng Than Quảng Ninh chính thức hết hiệu lực".

Các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh “lên hình” trên Facebook để “đòi nợ”

Sau khi hàng loạt cầu thủ Than Quảng Ninh lên tiếng, có thông tin từ lãnh đạo tỉnh trấn an và cam kết sẽ giải quyết toàn bộ chuyện nợ lương, thưởng cho các thành viên đội bóng ngay trong tuần tới. Các cầu thủ Than Quảng Ninh được động viên trở lại tập luyện vào chiều 9-4 để sẵn sàng cho trận đấu làm khách của á quân Hà Nội FC vào ngày 11-4.

Chứng kiến hành động phản ứng của cầu thủ Than Quảng Ninh, những đồng nghiệp trên khắp cả nước đã dành nhiều sự san sẻ đối với thầy trò HLV Hoàng Thọ. Đơn giản vì con đường bóng đá không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, thậm chí rất bạc bẽo với không ít cầu thủ. Chính vì vậy, mọi cầu thủ chỉ muốn được chơi bóng ở những CLB mà ở đó ông chủ có niềm đam mê và biết trân trọng những gì họ tạo dựng.

Khi xảy ra sự việc Than Quảng Ninh, người hâm mộ và giới bóng đá một lần nữa nhắc tên ông Đoàn Nguyên Đức. Năm nay là tròn 20 năm bầu Đức làm bóng đá với thương hiệu HAGL. Đội bóng phố núi đã trải qua nhiều thăng trầm, có thời điểm gặp muôn vàn khó khăn do tình hình kinh doanh của Tập đoàn HAGL lao dốc.

Thế nhưng, theo chia sẻ của các cầu thủ HAGL, bầu Đức chưa bao giờ để cầu thủ của mình thiệt thòi. Trung tâm Thể thao Hàm Rồng có gần 200 con người thuộc đội chính, các lớp năng khiếu, Học viện JMG... Mỗi năm tốn hàng chục tỉ đồng để vận hành nhưng chuyện nợ lương, thưởng rất hy hữu. Đó là điều khiến các cầu thủ HAGL rất trân trọng "chú Ba Đức". Nhiều thế hệ cầu thủ HAGL đến và đi đều có cùng quan điểm đội bóng phố núi chưa bao giờ để các cầu thủ phải thiệt thòi.