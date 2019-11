Nhờ đội ngũ hậu cần do VFF bố trí, chuẩn bị từ trước mà toàn bộ kế hoạch di chuyển, tập luyện cũng như ăn ở của U22 Việt Nam được thực hiện rất tốt

Trong khi các đội tuyển khác gặp phải rất nhiều vấn đề khác nhau khi đặt chân sang Philippines tham dự SEA Games 30 thì đội tuyển U22 Việt Nam lại khá thảnh thơi và tích cực hướng tới trận ra quân gặp U22 Brunei diễn ra vào chiều 25-11 tới.

Thông thường tại các kỳ SEA Games, BTC nước chủ nhà phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, đặc biệt là khâu đón tiếp trong giai đoạn đầu tiên của Đại hội. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi có rất đông các VĐV, các đoàn thể thao đến từ các quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games. Chưa kể có thời điểm BTC phải đón tiếp cùng lúc nhiều đoàn thể thao tới làm thủ tục gia nhập SEA Games 30, dẫn đến những bất cập về phương tiện di chuyển, về khách sạn. Chưa kể yếu tố khách quan như tình trạng tắc đường thường trực tại Manila.

Chỉ tính riêng môn bóng đá nam, các đội tuyển như Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Campuchia…đều gặp trục trặc khi đặt chân tới Manila. U22 Thái Lan phải hủy buổi tập đầu tiên do trễ xe buýt vì lý do tắc đường, Indonesia và Timor Leste phải mòn mỏi chờ đợi xe của BTC tới đón mất 3 tiếng đồng hồ tại sân bay. Các cầu thủ Myanmar cũng phải ngồi ở sân bay nhiều tiếng đồng hồ để chờ xe đón và chỉ được phục vụ bởi một chiếc xe nhỏ thiếu tiện nghi. Trong khi U22 Campuchia thậm chí phải dùng ghế và thảm để nghỉ lưng do gặp vấn đề về phòng ở tại khách sạn.

Trong khi U22 Thái Lan phải hủy buổi tập đầu tiên khi đến Manila vì tình trạng kẹt xe nghiêm trọng thì ngược lại, U22 Việt Nam không gặp khó khăn nào đáng kể

Trái ngược với các đội bạn, U22 Việt Nam lại được hưởng điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều, kể từ khi đặt chân tới sân bay cho đến khi về khách sạn và di chuyển ra sân tập buổi đầu tiên. Có được điều này là do VFF đã có kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, dự báo trước những khó khăn mà đội tuyển phải đối mặt khi tham dự SEA Games, vốn khác xa so với khi tham dự các giải đấu bóng đá của AFC, FIFA.

Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của đội tuyển trôi chảy như đến thời điểm hiện tại là vấn đề không hề đơn giản. Trước đó, khoảng 1 tháng trước khi thầy trò HLV Park Hang-seo di chuyển sang Philippines, VFF đã chủ động kết nối với BTC nước chủ nhà để tìm hiểu về điều kiện ăn ở, đi lại và cử cán bộ sang tiền trạm, kiểm tra điều kiện thực tế các sân thi đấu, sân tập cũng như tính toán khoảng cách từ khách sạn tới các địa điểm thi đấu, tập luyện nhằm xây dựng lịch hoạt động hợp lý nhất cho đội tuyển.

Một điểm bất cập khác là đội tuyển không có phòng ăn riêng như khi tham dự các giải AFC, FIFA mà phải ăn trong không gian chung với các đội tuyển khác, thậm chí là cả với khách của khách sạn. Để giải quyết vấn đề này, bộ phận hậu cần của VFF đã yêu cầu khách sạn bố trí một khu vực riêng để phục vụ đội tuyển, đảm bảo chỉ có thành viên của đội tuyển mới được vào ăn tại khu vực này, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo được thoải mái nhất trong điều kiện có thể.

U22 Việt Nam sẽ đổi khách sạn sau buổi tập làm quen sân Binan vào chiều 24-11. Lý do là để các cầu thủ ở gần sân, thuận lợi cho việc di chuyển, tránh được tình trạng kẹt xe phổ biến ở Manila

Theo lịch thi đấu, các trận của bảng B sẽ diễn ra trên 2 SVĐ Rizal Memorial và Binan Football. Nếu như sân Rizal Memorial ở rất gần khách sạn của đội tuyển, chỉ khoảng 2km và không phải là vấn đề đáng lo ngại, thì sân Binan Football thực sự là bài toán khi phải mất ít nhất 90 phút di chuyển, chưa tính đến mức độ tắc đường.

Nắm bắt tình hình, lãnh đạo VFF đã lập tức chỉ đạo bộ phận hậu cần tìm kiếm thuê thêm một khách sạn gần sân Binan Football để bố trí ăn nghỉ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Khách sạn này chỉ cách sân Binan khoảng 20-25 phút di chuyển bằng xe buýt nên sẽ giúp toàn đội có được thể trạng, tâm lý tốt nhất.

Chiều 24-11, U22 Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Binan Football. Kết thúc buổi tập, đội tuyển sẽ di chuyển về khách sạn mới để nghỉ ngơi chờ trận ra quân gặp U22 Brunei, diễn ra lúc 15 giờ ngày 25-11. Kết thúc trận đấu, ĐT U22 Việt Nam sẽ về lại khách sạn ban đầu để thuận tiện cho hoạt động tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.

Đón 70.000 khán giả xem U22 Việt Nam - U22 Brunei ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Sau những hiệu ứng tích cực, cuồng nhiệt bùng nổ từ CĐV qua các đợt trình chiếu vừa rồi, Tiger quyết định tiếp tục đồng hành cùng CLB TP HCM để mang đến những trải nghiệm bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cũng giống như 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, hứa hẹn sẽ có 70.000 khán giả đến để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. 70.000 CĐV sẽ đến cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trong suốt thời điểm SEA Games 2019 diễn ra Các trận đấu vòng loại, bán kết, chung kết SEA Games 30 có sự hiện diện của đội nhà đều sẽ được trình chiếu phục vụ người hâm mộ trên màn hình LED khổng lồ tọa lại ngay tại trung tâm phố đi bộ, đối diện tòa nhà Sunwah (trừ trận Việt Nam - Indonesia ngày 1-12). Lịch trực tiếp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: 25-11, 15 giờ: U22 Việt Nam – U22 Brunei 28-11, 15 giờ: U22 Việt Nam – U22 Lào 3-12, 19 giờ: U22 Việt Nam – U22 Singapore 5-12, 15 giờ: U22 Việt Nam – U22 Thái Lan Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 7-12 và chung kết là 10-12.