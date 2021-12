Do VTV Bình Điền Long An có 1 thành viên ban huấn luyện và 7 cầu thủ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nên đội bóng phải tiến hành tự cách ly, chờ được lấy mẫu kiểm tra toàn bộ thành viên để có kết quả cụ thể.



Do quá cận ngày diễn ra giải đấu tại Ninh Bình, dàn cầu thủ này không hy vọng hồi phục kịp để sẵn sàng thi đấu. Nhân sự còn lại của đội cũng thiếu hụt nghiêm trọng, không đủ để ứng chiến tại phần còn lại của mùa giải 2021. Đó là lý do lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An hôm 2-12 rút lại quyết định cử đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An tham dự vòng 2 Giải VĐQG 2021.

Như vậy, từ chỗ được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch năm nay sau 2 mùa giải liên tiếp trắng tay, VTV Bình Điền Long An đã phải ngậm ngùi ngồi nhà làm khán giả. Đội bóng đã duy trì được chế độ tập luyện đều đặn trong suốt thời gian qua với quyết tâm rất cao nhưng giờ chót đành phải hủy bỏ tất cả. Ngay cả việc ban huấn luyện thuyết phục thành công cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa trở lại thi đấu để bù đắp cho sự thiếu vắng chủ công Trần Thị Thanh Thúy nay cũng trở nên vô nghĩa.



VTV Bình Điền Long An vắng mặt ở vòng 2 Giải Vô địch quốc gia 2021. Ảnh: ĐÀO TÙNG

Trong công văn gửi Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ngành thể thao Long An ngoài việc nêu rõ sự việc đáng tiếc xảy ra đối với đội bóng cũng nói rõ sẽ nghiêm túc chờ đợi quyết định tiếp theo của 2 đơn vị chủ quản theo ngành dọc này.

Sở dĩ như vậy là vì theo điều lệ giải, vòng 2 và vòng chung kết năm nay sẽ xác định một đội bóng nam và một đội bóng nữ có thứ hạng thấp nhất phải xuống chơi ở hạng A mùa tới. Chưa từng có đội bóng nào rút lui khỏi giải VĐQG theo cách tương tự và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sẽ phải đau đầu tìm phương án giải quyết phù hợp.

Chưa có đội bóng nào lên tiếng về vấn đề này bởi không ai đủ tự tin nói đến khả năng miễn nhiễm với dịch bệnh và tai ương hoàn toàn có thể ập xuống ở bất kỳ thời điểm nào. Theo một số nhà chuyên môn, vấn đề nan giải này sẽ được "đẩy" cho Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ mới (đại hội liên đoàn sẽ được tổ chức vào ngày 12-12, tức 2 ngày trước khi vòng 2 giải VĐQG khởi tranh).