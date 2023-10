Sở hữu đội hình chất lượng và được nhận định là các ứng viên tranh ngôi vô địch song CLB Viettel, Thanh Hóa và Nam Định đều không thể hiện vị thế trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn ở vòng 1 V-League 2023-2024



Thanh Hóa vừa trải qua mùa giải thành công khi đoạt 2 danh hiệu vô địch giải quốc nội, gồm Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Popov lại thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa ở ngày ra quân V-League 2023-2024 ngay trên sân nhà.



Được đánh giá có trình độ vượt trội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng đội bóng xứ Thanh liên tục bị đối thủ dẫn bàn và khá vất vả để giành lại 1 điểm quý giá.

Sau màn ra quân không ấn tượng, HLV Popov cho rằng các học trò đã bị áp lực tâm lý và chưa thể hiện hết khả năng. Chiến lược gia 47 tuổi người Bulgaria cũng nhấn mạnh toàn đội cần sớm cải thiện khả năng phòng ngự lẫn tấn công mới có thể nghĩ tới mục tiêu đua tranh danh hiệu vô địch mùa này.

Tương tự, CLB Viettel cũng có chuyến hành quân không dễ dàng trên sân Vinh hôm 22-10. Đội đương kim hạng 3 V-League có lợi thế dẫn bàn nhưng chưa thể có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An với nòng cốt là những cầu thủ non kinh nghiệm nhưng đoàn quân HLV Thạch Bảo Khanh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu.

Viettel ra quân thiếu vắng tiền vệ tấn công Nguyễn Hoàng Đức. Tuyển thủ sinh năm 1998 không có tên trong danh sách thi đấu vì chấn thương. Không có thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi, khả năng tấn công của Viettel giảm sút rõ rệt và những ngoại binh cũng nhạt nhòa trước đội bóng xứ Nghệ. Đó cũng là nguyên nhân khiến thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh bị đối phương san bằng tỉ số 1-1.

Đáng chú ý, tại Nam Định, đội chủ sân Thiên Trường không thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp so với đối thủ vừa thăng hạng là Quảng Nam dù sở hữu đội hình có chất lượng cao. Phải nhờ VAR can thiệp, Nam Định mới có được chiến thắng chung cuộc sau pha lập công trên chấm phạt đền của ngoại binh Rafaelson ở phút 90+11.

Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vừa trải qua một mùa giải thất vọng, bị người hâm mộ Nam Định "quay lưng". Vì vậy, để lấy lại niềm tin yêu từ khán giả nhà, đội bóng thành Nam chiêu mộ nhiều ngôi sao hàng đầu V-League như Nguyễn Văn Toàn, Rafaelson, Tô Văn Vũ, Trần Văn Kiên… và đặt mục tiêu vô địch mùa này.

Tuy nhiên, các học trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn chưa thể hiện được bản sắc trong đấu pháp chiến thuật. Các tuyến phối hợp chưa ăn ý và những mảng miếng tấn công còn kém hiệu quả.

Tuy có được chiến thắng trong ngày ra quân song Nam Định sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán với những đội bóng mạnh ở những vòng đấu kế tiếp.

Được chơi trên sân nhà Thống Nhất ở vòng 1 V-League 2023-2024 diễn ra hôm 22-10, CLB TP HCM dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa. Hai bàn thắng của “chiến hạm đỏ” do công Bùi Ngọc Long và tân binh Cheick Timite. Kết quả này giúp thầy trò ông Vũ Tiến Thành vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm sau vòng 1. Cùng ngày, đương kim vô địch Công an Hà Nội may mắn thoát thua khi tiếp đón Quy Nhơn Bình Định ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng ngành Công an bị dẫn bàn ở hiệp 1 và có bàn gỡ ở khoảng thời gian gần cuối trận đấu.