Theo đó, HLV đội Phố Hiến Hứa Hiền Vinh bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp, phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Trịnh Quang Vinh (số 27) của CLB Phố Hiến, do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Võ Văn Huy (số 54) của CLB An Giang trong trận đấu giữa chủ nhà Phố Hiến và An Giang diễn ra vào ngày 7-7 trên sân vận động PVF.



HLV Hứa Hiền Vinh và cầu thủ Quang Vinh có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của VFF.

Ở vòng 6 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2020 diễn ra trên sân PVF chiều 7-7, HLV Hứa Hiền Vinh của CLB Phố Hiến và các cầu thủ đã có hành động bóp cổ, xô xát với Văn Huy trong những phút bù giờ cuối trận sau khi cầu thủ sinh năm 2000 của An Giang đá bóng vào cabin ban huấn luyện đội nhà trong tình huống ném biên.