Việt Nam mới là hiện tượng!

21/01/2019 07:59

Hậu vệ Vũ Văn Thanh tạo dáng đứng ngạo nghễ sau khi ghi bàn thắng quyết định ở loạt sút luân lưu 11 m đã tạo nên vị thế mới cho bóng đá Việt Nam ở Giải U23 châu Á 2018. Một năm sau, đến lượt trung vệ Bùi Tiến Dũng với dáng đứng chào của một người lính khi ghi bàn từ chấm 11 m giúp đội Việt Nam tiến vào tứ kết Asian Cup 2019. Dũng đã thay mặt đồng đội làm đẹp thêm cụm từ "Những chiến binh sao vàng"!



Có lẽ không chỉ riêng tôi mà đối với tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều phải ngỡ ngàng trước lối đá quả cảm mà sung mãn tạo nên thế trận lấn lướt trước Jordan, đối thủ mà trước khi bóng lăn đã được đánh giá cao hơn. Với những gì diễn ra trong hiệp 1 thì mọi dự đoán đều trùng khớp: Jordan luôn tạo ra nhiều khó khăn khiến hàng thủ của Việt Nam nhiều lần bộc lộ những khoảng trống chết người ở hai biên và nhà vô địch Đông Nam Á phải vào lưới nhặt bóng ở phút 39.

Xuân Trường và Văn Lâm sau chiến thắng ngoạn mục trước Jordan Ảnh: Anh Khoa

Thế nhưng, kịch bản đã hoàn toàn thay đổi ở hiệp 2. Đây có thể nói là màn phủ đầu rất tuyệt của đội Việt Nam khi chủ động tấn công toàn diện, khác với phong cách truyền thống phòng ngự phản công. Sau bàn gỡ hòa của Công Phượng, 70 phút còn lại bao gồm cả 30 phút của 2 hiệp phụ, có lẽ cả châu Á đều phải ngỡ ngàng trước sức lực dẻo dai cùng lối chơi áp đặt của đội Việt Nam trước Jordan.

Từ đây, những con số minh chứng cho ưu thế của đội Jordan trước trận đấu so với Việt Nam trở nên vô nghĩa. Cứ cho rằng thời gian kiểm soát bóng trong 90 phút thi đấu chính thức của đội Việt Nam là 58%, nhiều hơn so với 42% của Jordan là không ngạc nhiên khi Jordan là đội chủ động phòng ngự. Thế nhưng, với 18 cú sút trong đó có 7 cú sút vào khung thành, được hưởng 8 quả phạt góc so với 8 cú sút có 3 cú trúng đích và không một quả phạt góc nào thì quả thật, sự vượt trội của đội Việt Nam trước Jordan là không ai nghĩ đến cho dù có lạc quan đến đâu.

Kết thúc vòng đấu bảng, Jordan được đánh giá là hiện tượng của giải. Nhưng Jordan đã gục ngã, đã bị rách lưới, đã thua trước đội xếp hạng thấp nhất trong 4 đội giành được vé vớt. Jordan sung sức thế mà đối thủ của họ lại sung sức hơn. Do đó, "những chiến binh sao vàng" mới là hiện tượng của Asian Cup 2019!.

Hoàng Tú