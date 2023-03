Trận chung kết hạng light flyweight (48-52kg) Giải Vô địch quyền Anh nữ thế giới giữa Nguyễn Thị Tâm và võ sĩ chủ nhà Ấn Độ Nikhat Zareen diễn ra trong ba hiệp đấu, mỗi hiệp 3 phút nhưng tưởng chừng quá dài đối với đông đảo người hâm mộ Việt Nam theo dõi trực tiếp cuộc so tài qua sóng youtuber và livestream.



Nguyễn Thị Tâm đối đầu cùng võ sĩ chủ nhà Nikhat Zareen

Đối thủ trẻ hơn 2 tuổi, cao hơn 2 cm và quan trọng hơn cả là Nikhat Zareen có sau lưng sự ủng hộ của khán giả tại sàn đấu New Dehli, tất cả khiến Nguyễn Thị Tâm lâm cảnh "tứ bề thọ địch" khi chưa bước ra sàn đấu. Trong quá khứ, Nguyễn Thị Tâm từng đánh bại Nikhat Zareen trong trận bán kết Giải boxing nữ vô địch châu Á 2019 hạng flyweight (51kg) và ở lần tái đấu này, cách biệt đã bị lấp đầy.

Nguyễn Thị Tâm (xanh) đối đầu sòng phẳng với Nikhat Zareen

Ở hiệp đấu đầu tiên, Nguyễn Thị Tâm chủ động tấn công trước Nikhat Zareen nhưng mọi thứ lại đi ngược với ý đồ khi cô bị trọng tài phạt thẻ vàng với lỗi xô ngã đối thủ hết sức vô lý. Kết thúc hiệp 1, Nguyễn Thị Tâm được 5 trọng tài cho điểm 9 trong khi Nikhat Zareen nhận được đến năm điểm 10.

Tình hình ngỡ cân bằng hơn ở hiệp hai khi đến lượt võ sĩ chủ nhà nhận thẻ vàng, tuy vậy, do không thể tung đòn hạ knock-out đối thủ, điểm số mà Nguyễn Thị Tâm nhận được không nhiều hơn bao nhiêu hơn so với Nikhat Zareen với ba điểm 10, hai điểm 9 so với hai điểm 10, ba điểm 9 của Nikhat Zareen.

Trọng tài nhắc nhở cả hai võ sĩ

Ở hiệp quyết định, cả Nguyễn Thị Tâm và Nikhat Zareen đều chủ động tấn công. Nguyễn Thị Tâm vừa dính đòn thì ngay lập tức cũng đáp trả mạnh mẽ không kém và trọng tài đã phải đếm đến 10 đối với nhà đương kim vô địch thế giới. Đến đây, đôi bên phải trông chờ vào điểm số chung cuộc và bốn trọng tài Nhật, Úc, Ai Cập, Venezuela đồng loạt cho điểm 28/27 nghiêng về Nikhat Zareen, thậm chí trọng tài Peru còn chấm đầy bất lợi 26/29 cho Nguyễn Thị Tâm.

Điểm số nghiêng hẳn về Nikhat Zareen

Thua chung cuộc 0-5, Nguyễn Thị Tâm chỉ nhận được ngôi á quân ngay ở lần đầu tiên vào đến chung kết Giải Vô địch thế giới cùng với phần thưởng trị giá 50.000 USD. Tuy Hiệp hội quyền Anh thế giới (IBA) tuyên bố hai võ sĩ vào chung kết mỗi hạng cân sẽ giành quyền tham dự Olympic 2024 nhưng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) lại không đồng ý, vì thế, các võ sĩ vẫn phải tích cực tranh chuẩn đến Thế vận hội Paris sau hơn 1 năm nữa.