Ngoài việc mua vé xem trực tiế[ sự kiện võ thuật hấp dẫn này tại The Grand Ho Tram Strip, khán giả còn có thể theo dõi giải đấu trên VTVcab và các ứng dụng xem truyền hình ON, On plus. VTVcab là đơn vị duy nhất thực hiện quyền sản xuất, ghi hình và phát sóng trực tiếp các sự kiện do Cocky Buffalo tổ chức trong giai đoạn 2023-2027 trên đa nền tảng.