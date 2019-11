Clip: Quan chức PHILSOC trả lời về vụ tai nạn



Tai nạn được BTC xác nhận

Theo thông tin từ tờ Inquirer, chiều 30-11, hai chiếc xe buýt chở quan chức và các VĐV của Lào và Việt Nam đi dự lễ khai mạc SEA Games tại tỉnh Bulacan đã va chạm nhau trên đường. Tuy nhiên, chưa có thông tin đầy đủ về tình trạng của 40 thành viên phía Lào và 42 hành khách trên xe của Việt Nam.

Báo Philippines đưa tin vụ tai nạn

Kính xe bị vỡ. Ảnh do các VĐV Việt Nam chụp, gửi cho Báo Người Lao Động

Kính đầu xe vỡ nát một phần

Cảnh sát trưởng vùng Bulacan, đại tá Chito Bersaluna, khẳng định vụ việc xảy ra tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc North Luzon và cho biết đang tích cực điều tra làm rõ. Trong khi đó, đại diện Ban tổ chức SEA Games 30 (Phisgoc) cho hay không có ca chấn thương đáng tiếc nào xảy ra.



Các thành viên đoàn thể thao Lào được thăm hỏi

Các thành viên 2 đoàn lo lắng

Theo các thành viên phía đoàn thể thao Việt Nam, xe chở đoàn Việt Nam tông vào xe đoàn Lào đi trước do xe này phanh gấp. Rất may do tốc độ của 2 xe khá chậm nên không ai bị tai nạn, chỉ xe bị vỡ kính. Ngay sau đó, Ban tổ chức đã cử xe khác đưa cả 2 đoàn đi dự lễ khai mạc.



Các tình nguyện viên lập tức liên lạc với Ban tổ chức SEA Games 30