Thêm 2 thành phố đưa khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa

Ngày 11-10, Công ty Anex Vietnam phối hợp cùng Hãng hàng không Vietjet Air tổ chức sự kiện chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên bằng máy bay thân rộng từ 2 thành phố Kazan và Krasnoyarsk - Nga đến Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là lần đầu tiên một hãng hàng không Việt Nam hợp tác cùng Anex Vietnam khai thác các đường bay thẳng từ Nga đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – trung tâm du lịch biển lớn nhất miền Trung.

Việc mở đường bay mới được kỳ vọng góp phần khôi phục mạnh mẽ thị trường khách Nga, vốn từng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Đón chuyến bay thẳng đầu tiên bằng máy bay thân rộng từ 2 thành phố Kazan và Krasnoyarsk - Liên bang Nga

Mỗi chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng với sức chứa 377 hành khách, tần suất 2 chuyến/tuần từ mỗi thành phố. Riêng tuyến Krasnoyarsk, từ ngày 30-12 sẽ tăng lên 3 chuyến/tuần nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng cao của du khách Nga trong mùa đông.

Theo kế hoạch, 2 đường bay bắt đầu hoạt động từ ngày 11-10, phục vụ du khách Nga trong mùa cao điểm du lịch cuối năm. Thời gian lưu trú trung bình của khách Nga tại Khánh Hòa dự kiến từ 7 đêm trở lên.

Du khách Nga nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Chuyến bay đầu tiên chở 377 du khách Nga từ mỗi thành phố đến Nha Trang – Cam Ranh sẽ tham gia chương trình charter tour trọn gói do Anex Vietnam tổ chức, bao gồm vé máy bay khứ hồi, lưu trú, tham quan và các dịch vụ hỗ trợ địa phương.

Đại diện Anex Vietnam cho biết việc khai thác các chuyến bay bằng máy bay thân rộng không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách mà còn góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác hàng không quốc tế. "Cam Ranh tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ đón khách quốc tế đến miền Trung Việt Nam" - đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đã đón 279.000 lượt khách Nga, tăng 294,9%. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, số lượng khách Nga sẽ đạt và thậm chí vượt so với thời điểm năm 2019 là 463.000 lượt.



