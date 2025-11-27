HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thêm 3 công ty bất động sản bị xử phạt

Sơn Nhung

(NLĐO) - Trong số này, 2 công ty có người đại diện pháp luật đứng tên tại nhiều công ty khác nhau.

Chiều 27-11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CKNN) công bố việc đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 công ty bất động sản. Tổng số tiền phạt là gần 280 triệu đồng. 

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII; địa chỉ 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi: không công bố báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; báo cáo tài chính bán niên 2021; báo cáo tài chính năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, theo quy định.

- Ảnh 1.

Thêm 3 công ty bất động sản bị xử phạt (Ảnh minh họa bằng AI)

Cũng với lỗi này, 2 công ty khác cũng bị xử phạt mỗi công ty 92,5 triệu đồng là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes (124 Khánh Hội, phường Khánh Hội) và Công ty CP Đầu tư Summer Beach (Tòa The Prince Residence, số 17 - 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP HCM).

Điều đáng nói là 2 công ty Seaside Homes và Summer Beach đều có người đại diện pháp luật của nhiều công ty khác nhau. Trong đó, có công ty được cho là có liên quan trong hệ sinh thái của một tập đoàn bất động sản lớn tại TP HCM.

Trước đó, Thanh tra Ủy ban CKNN đã xử phạt 5 công ty bất động sản khác với các lỗi gần tương tự.

Tin liên quan

Hàng loạt công ty bất động sản bị xử phạt

Hàng loạt công ty bất động sản bị xử phạt

(NLĐO) - 5 công ty bất động sản bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền 545 triệu đồng

Các công ty bất động sản làm ăn ra sao trong quý III vừa qua?

(NLĐO) - Các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đang bước vào mùa công bố báo cáo tài chính quý III/2025, với kết quả ban đầu khá khả quan.

Hé lộ thu nhập của các lãnh đạo công ty bất động sản trong nửa đầu năm 2025

(NLĐO)- Ông Dương Văn Bắc, người được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Novaland từ tháng 11-2024, có mức tiền lương nửa đầu năm 2025 là 2,4 tỉ đồng.

bất động sản xử phạt vi phạm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN bị phạt 3 công ty bất động sản bị phạt
