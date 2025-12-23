HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm 4 bệnh truyền nhiễm nhóm B đã có vắc-xin

Bộ Y tế đã bổ sung 9 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B. Trong đó, các bệnh do virus HPV, RSV, phế cầu, Hib có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc-xin.

Bộ Y tế xác định nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. 9 bệnh truyền nhiễm vừa được bổ sung vào danh mục này bao gồm: bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus), bệnh do Haemophilus influenzae týp b (Hib), bệnh do phế cầu, viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV), viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila, bệnh do vi khuẩn Whitmore, bệnh do virus Chikungunya, ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum, bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes.

Chuyên gia dịch tễ cho biết, việc nâng cao nhận thức về các bệnh truyền nhiễm và chủ động tiêm phòng đóng vai trò dự phòng quan trọng, giúp giảm gánh nặng sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng từ các yếu tố nguy cơ. Hiện HPV, RSV, phế cầu, Hib đã có vắc-xin phòng ngừa tại Việt Nam.

img

Tiêm vắc-xin là biện pháp hiệu quả và đơn giản để phòng bệnh do HPV, RSV, phế cầu, Hib

CDC Hà Nội cho biết, virus RSV gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi. Tại Việt Nam, bệnh do virus RSV được ghi nhận là nguyên nhân hàng đầu gây viêm đường hô hấp cấp tính ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi, cứ 100 trẻ dưới 6 tháng, có 2 - 3 trẻ phải nhập viện vì RSV.

Trong khi đó, vi khuẩn phế cầu cư trú trong họng và mũi, lây lan từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với các chất bài tiết hô hấp như nước bọt hoặc chất dịch. Đây là nguyên nhân gây bệnh viêm tai giữa, viêm xoang đến những bệnh nhiễm trùng nặng và nguy hiểm đến tính mạng như: viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não… Những bệnh lý này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng lên hệ thần kinh, hệ hô hấp, tỷ lệ tử vong là 10 - 20%, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người già tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50%.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 90% trường hợp mắc bệnh do vi khuẩn Hib xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi, gây viêm màng não, viêm phổi, nhiễm trùng máu (3). Tỷ lệ tử vong của viêm màng não do Hib là 15 - 20%, cao hơn ở trẻ dưới 2 tháng tuổi và ở những người bị suy giảm miễn dịch. Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, tiêm phòng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm màng não mủ do Hib cho trẻ sơ sinh và trẻ vị thành niên. Cha mẹ cần chủ động đưa trẻ đi tiêm vắc-xin đúng lịch.

Đặc biệt trong nhóm B, HPV được biết là một loại virus gây u nhú ở người, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, tiếp xúc da hoặc niêm mạc… Bất cứ ai, độ tuổi, giới tính nào cũng có thể nhiễm HPV. Ước tính có tới 80% người từng nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời.

Tín hiệu đáng mừng là Việt Nam và các nước trên thế giới đang đứng trước thời cơ loại bỏ ung thư cổ tử cung do HPV nhờ vắc-xin.

img

Cần tiêm ngừa virus HPV trước tuổi 15 để phòng bệnh

ThS.BS Lê Thanh Khôi - Trưởng Hội đồng chuyên môn Y khoa, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ: Hiện tại có 2 loại vắc-xin HPV: ngừa 4 chủng và ngừa 9 chủng HPV.

Vắc-xin 4 chủng bảo vệ chống lại 4 tuýp HPV. Trong đó tuýp 16 và 18 gây ra khoảng 70% ca ung thư cổ tử cung và 90% các ca ung thư hậu môn. Tuýp 6 và 11 gây ra 90% ca sùi mào gà.

Vắc-xin 9 chủng cung cấp khả năng bảo vệ rộng hơn, có thể tiêm cho cả nam và nữ, ngăn ngừa 9 loại virus nguy hiểm: HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Trong đó các tuýp bổ sung 31, 33, 45, 52, 58 chống lại khoảng 20% ca ung thư cổ tử cung còn lại.

Bên cạnh vắc-xin phòng HPV, RSV, phế cầu, Hib người dân nên chủ động chăm sóc sức khỏe và lựa chọn các cơ sở uy tín, cung cấp đầy đủ các vắc-xin phòng bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe gia đình trong giai đoạn cuối năm.

vắc-xin trẻ sơ sinh viêm màng não bệnh truyền nhiễm nhiễm trùng máu người cao tuổi
    Thông báo