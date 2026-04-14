HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thêm bệnh viện, giảm áp lực quá tải khu vực Tây Bắc TPHCM

Liên Anh

(NLĐO) - Tình trạng quá tải tại nhiều bệnh viện đã khiến người bệnh gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ, đặc biệt là các chuyên khoa sâu.

Ngày 14-4, Bệnh viện Việt Mỹ chính thức đi vào hoạt động góp phần giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân tại khu vực Tây Bắc TPHCM, đồng thời mang đến hướng tiếp cận y tế hiện đại, chú trọng tầm soát và chẩn đoán sớm.

Thêm bệnh viện mới giúp cải thiện tình trạng quá tải tại khu vực Tây Bắc TPHCM - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân

BSCKII Lâm Hoàng Cát Tiên, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Việt Mỹ cho biết khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM là nơi tập trung đông dân cư, bao gồm người lao động, gia đình trẻ và người cao tuổi. Tuy nhiên, tình trạng quá tải tại nhiều bệnh viện đã khiến người bệnh gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ, đặc biệt là các chuyên khoa sâu.

Thêm bệnh viện mới giúp cải thiện tình trạng quá tải tại khu vực Tây Bắc TPHCM - Ảnh 2.

Bệnh viện có các thiết bị y tế hiện đại giúp tầm soát, phát hiện sớm nâng cao hiệu quả điều trị

“Trong bối cảnh đó, mô hình vận hành linh hoạt tại đây hướng đến việc rút ngắn thời gian chờ đợi, tối ưu quy trình khám chữa bệnh và nâng cao trải nghiệm cho người dân. Không gian khám chữa bệnh cũng được chú trọng yếu tố riêng tư, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân” - BS Cát Tiên chia sẻ.

Bên cạnh việc đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh ở nhiều lĩnh vực như nội tiết, tim mạch, nội thần kinh... bệnh viện còn tập trung đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực chẩn đoán và tầm soát, nền tảng quan trọng của y học hiện đại giúp phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao hiệu quả điều trị. Trong đó, nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sức khỏe sinh sản là những thế mạnh nổi bật, góp phần định hình mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

“Hệ thống nội soi cho phép phát hiện sớm các tổn thương như viêm loét, polyp hay dấu hiệu tiền ung thư. Việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như nhuộm màu, phóng đại hình ảnh và trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao độ chính xác, hạn chế bỏ sót tổn thương. Quy trình nội soi cũng được tối ưu, có thể kết hợp gây mê nhằm giảm cảm giác khó chịu cho người bệnh” - BS Tiên thông tin.

Hưng Yên có thêm bệnh viện gần 1.500 tỉ đồng

Hưng Yên có thêm bệnh viện gần 1.500 tỉ đồng

(NLĐO) – Vinmec khai trương bệnh viện thứ 10 – Vinmec Ocean Park 2 tại Hưng Yên, tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng, theo mô hình “Bệnh viện cộng đồng”.

TP HCM có thêm bệnh viện đa khoa công nghệ cao, chuyên sâu về hiếm muộn

Sáng 19-12, BVĐK Tâm Anh - Quận 8 chính thức khai trương, định hướng chuyên sâu, phục vụ nhu cầu người dân khu vực phía Tây Nam TP HCM và các tỉnh lân cận.

TP Vũng Tàu sẽ có thêm bệnh viện đa khoa 400 giường

(NLĐO)- TP Vũng Tàu sẽ có thêm Bệnh viện Đa khoa tại phường 11 với quy mô 400 giường trên khu đất rộng khoảng 4ha, đây là kế hoạch của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhằm tiến tới mục tiêu 30 giường và 10 bác sĩ trên 1 vạn dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo