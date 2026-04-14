Thêm bệnh viện, giảm áp lực quá tải khu vực Tây Bắc TPHCM

Ngày 14-4, Bệnh viện Việt Mỹ chính thức đi vào hoạt động góp phần giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân tại khu vực Tây Bắc TPHCM, đồng thời mang đến hướng tiếp cận y tế hiện đại, chú trọng tầm soát và chẩn đoán sớm.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân

BSCKII Lâm Hoàng Cát Tiên, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Việt Mỹ cho biết khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM là nơi tập trung đông dân cư, bao gồm người lao động, gia đình trẻ và người cao tuổi. Tuy nhiên, tình trạng quá tải tại nhiều bệnh viện đã khiến người bệnh gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ, đặc biệt là các chuyên khoa sâu.

Bệnh viện có các thiết bị y tế hiện đại giúp tầm soát, phát hiện sớm nâng cao hiệu quả điều trị

“Trong bối cảnh đó, mô hình vận hành linh hoạt tại đây hướng đến việc rút ngắn thời gian chờ đợi, tối ưu quy trình khám chữa bệnh và nâng cao trải nghiệm cho người dân. Không gian khám chữa bệnh cũng được chú trọng yếu tố riêng tư, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân” - BS Cát Tiên chia sẻ.

Bên cạnh việc đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh ở nhiều lĩnh vực như nội tiết, tim mạch, nội thần kinh... bệnh viện còn tập trung đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực chẩn đoán và tầm soát, nền tảng quan trọng của y học hiện đại giúp phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao hiệu quả điều trị. Trong đó, nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sức khỏe sinh sản là những thế mạnh nổi bật, góp phần định hình mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

“Hệ thống nội soi cho phép phát hiện sớm các tổn thương như viêm loét, polyp hay dấu hiệu tiền ung thư. Việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như nhuộm màu, phóng đại hình ảnh và trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao độ chính xác, hạn chế bỏ sót tổn thương. Quy trình nội soi cũng được tối ưu, có thể kết hợp gây mê nhằm giảm cảm giác khó chịu cho người bệnh” - BS Tiên thông tin.