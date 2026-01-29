Thêm cảnh báo về thời tiết cực đoan

Nhiệt độ hôm 27-1 tại bang Victoria vượt qua kỷ lục 48,8 độ C hồi năm 2009.

Tại bang Nam Úc, nhiệt độ cao nhất trong ngày 27-1 được ghi nhận tại thị trấn Renmark, đạt mức 49,6 độ C. Đây cũng là nhiệt độ cao nhất từ trước đến giờ tại thị trấn này. Đến ngày 28-1, phần lớn khu vực Tây Nam bang Queensland cũng trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt lên đến 48,5 độ C ghi nhận ở thị trấn Thargomindah.

Nhiều vùng ở Úc cũng phải chống chọi với các đám cháy rừng. Cơ quan y tế cũng cảnh báo nhiều rủi ro sức khỏe do thời tiết khắc nghiệt. Cục Khí tượng Úc dự báo nhiệt độ khắc nghiệt sẽ tấn công nhiều vùng trên khắp đất nước cho đến cuối tuần. Theo trang The Guardian, đây là đợt nắng nóng lớn thứ hai ở Úc trong tháng 1.

Một hệ thống phun sương nước tại TP Melbourne, bang Victoria - Úc hôm 27-1 Ảnh AP

Trong khi đó, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Sustainability cảnh báo rằng tỉ lệ người tiếp xúc với điều kiện nắng nóng nguy hiểm trên thế giới có thể tăng gần gấp đôi từ 1,54 tỉ người vào năm 2010 lên 3,79 tỉ người vào năm 2050 nếu thế giới tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch như hiện nay.

Nhóm tác giả từ Đại học Oxford (Anh) cho biết dự báo này được dựa trên kịch bản nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học tin rằng mức tăng này có thể đạt được trong khoảng 25 năm tới nếu việc sử dụng dầu mỏ, than đá và khí đốt tiếp tục theo xu hướng hiện nay.

Cuộc nghiên cứu cũng lưu ý rằng không khu vực nào sẽ tránh khỏi tác động nói trên. Mặc dù vùng nhiệt đới và bán cầu Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các quốc gia ở bán cầu Bắc cũng sẽ gặp khó khăn trong việc thích ứng vì môi trường xây dựng của họ chủ yếu được thiết kế để phù hợp với khí hậu mát mẻ hơn. Ấn Độ, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistan và Philippines được dự báo là những nước có số dân sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan lớn nhất



