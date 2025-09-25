Thêm cơ hội vay vốn ưu đãi ngành nông, lâm, thủy sản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cho đến khi doanh số cho vay đạt 185.000 tỉ đồng.

Danh sách các ngân hàng đã đăng ký tham gia gồm: Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, LPBank, Sacombank, MB, ACB, Nam A Bank, OCB, Eximbank, Bản Việt, SHB, VietBank, HDBank, TPBank, KienlongBank và Ba Á Bank. Các đơn vị này có trách nhiệm theo dõi, thống kê kết quả, đồng thời triển khai đúng cam kết về điều kiện và lãi suất của Chương trình.

Ngoài các ngân hàng trên, NHNN cũng khuyến khích các ngân hàng thương mại khác nếu có nhu cầu tham gia chương trình tín dụng nông, lâm, thủy sản, có thể thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản 8333/NHNN-TD cùng các công văn liên quan, nhằm góp phần mở rộng nguồn vốn tín dụng cho sản xuất và phát triển bền vững các lĩnh vực nông nghiệp trọng điểm.

Đối tượng vay vốn hiện đã được mở rộng phạm vi, đối tượng theo Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14-7-2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Theo đó, đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án/phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam: Thấp hơn tối thiểu từ 1%-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn; trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.