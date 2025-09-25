HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thêm cơ hội vay vốn ưu đãi ngành nông, lâm, thủy sản

Dương Ngọc

(NLĐO)- Lãi suất cho vay sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1%-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cho đến khi doanh số cho vay đạt 185.000 tỉ đồng.

Danh sách các ngân hàng đã đăng ký tham gia gồm: Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, LPBank, Sacombank, MB, ACB, Nam A Bank, OCB, Eximbank, Bản Việt, SHB, VietBank, HDBank, TPBank, KienlongBank và Ba Á Bank. Các đơn vị này có trách nhiệm theo dõi, thống kê kết quả, đồng thời triển khai đúng cam kết về điều kiện và lãi suất của Chương trình.

Ngoài các ngân hàng trên, NHNN cũng khuyến khích các ngân hàng thương mại khác nếu có nhu cầu tham gia chương trình tín dụng nông, lâm, thủy sản, có thể thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản 8333/NHNN-TD cùng các công văn liên quan, nhằm góp phần mở rộng nguồn vốn tín dụng cho sản xuất và phát triển bền vững các lĩnh vực nông nghiệp trọng điểm.

Đối tượng vay vốn hiện đã được mở rộng phạm vi, đối tượng theo Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14-7-2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Theo đó, đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án/phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam: Thấp hơn tối thiểu từ 1%-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn; trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng CIC

(NLĐO)- Thông tin do CIC thu thập không bao gồm thông tin tài khoản, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng…

Ngân hàng Nhà nước tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng

(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, thúc đẩy dòng vốn vào sản xuất kinh doanh

Tăng trưởng tín dụng đã đạt 9,9%

(NLĐO)- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng đã đạt 9,9%.

ngân hàng thương mại vốn tín dụng ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay tổ chức tín dụng hạn mức tín dụng ngân hàng nhà nước việt nam nông, lâm, thuỷ sản cho vay ưu đãi
