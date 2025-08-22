HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Thêm Đội CSGT TP HCM thay đổi trụ sở, người dân lưu ý

Anh Vũ

(NLĐO) - Đội CSGT Hàng Xanh sẽ đi vào hoạt động ở trụ sở mới từ ngày 25-8.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết từ ngày 25-8, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ chính thức hoạt động tại trụ sở mới.

Thêm Đội CSGT TP HCM thay đổi trụ sở, người dân lưu ý- Ảnh 1.

Trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh mới.

Theo đó, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ đi vào hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ: 18 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TP HCM.

Để liên hệ những vấn đề về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông liên quan đến Đội CSGT Hàng Xanh, người dân đến trực tiếp trụ sở đơn vị tại địa chỉ trên hoặc có thể liên hệ theo số điện thoại trực ban của đơn vị: 02837263803 sẽ có cán bộ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội CSGT Hàng Xanh hoạt động ở địa chỉ 1/2 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP HCM.

Trước đó, một số Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 cũng đã thay đổi trụ sở.

Cụ thể, từ ngày 28-7, địa điểm tiếp công dân về công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của Đội Tuần tra dẫn đoàn sẽ chính thức hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, TP HCM. Trước đó, Đội Tuần tra dẫn đoàn hoạt động ở số 16 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3 (cũ).

Hoặc người dân có thể liên hệ số điện thoại trực ban của Đội Tuần tra dẫn đoàn là 02838241624. Khi gọi, sẽ có cán bộ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 15-7, Đội CSGT Bàn Cờ cũng thay đổi trụ sở. Cụ thể hoạt động ở số 272 đường Bình Thới, phường Bình Thới, TP HCM. Địa chỉ trước đó là số 369, đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 cũ.

Người dân cũng có thể gọi số điện thoại trực ban Đội CSGT Bàn Cờ là 02838391868.

Ngày 12-5, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cũng đã hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất thay cho địa chỉ cũ ở 139 đường Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận cũ.

