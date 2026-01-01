HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thêm "đường băng" cho TP HCM bay cao

QUỐC ANH - NGỌC QUÝ

Hàng loạt quyết sách quan trọng, kết hợp nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy mạnh liên kết vùng sẽ thúc đẩy TP HCM phát triển nhanh, bền vững

Các nghị quyết được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025 được xem là "đường băng" quan trọng để thành phố tiếp tục cất cánh, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Lan tỏa hiệu ứng từ metro số 1

Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 26-12, HĐND TP HCM khóa X thông qua Nghị quyết về danh mục dự án đường sắt bổ sung vào Phụ lục ban hành kèm Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội. Theo đó, bổ sung 5 tuyến metro vào phụ lục ban hành kèm Nghị quyết 188/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP HCM.

Cụ thể, tuyến số 1: Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; tuyến số 2: Thủ Dầu Một - TP HCM; tuyến số 3: kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ; tuyến Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương, cùng ngày, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết thống nhất việc UBND TP HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư, đi qua địa bàn TP HCM và Đồng Nai.

Tuyến đường sắt dự kiến sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM và sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành, đồng thời góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống đường bộ đang ngày càng quá tải.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 84.753 tỉ đồng. Tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 42 km, điểm đầu tại ga Thủ Thiêm và điểm cuối tại ga Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Trên toàn tuyến dự kiến bố trí khoảng 20 nhà ga và 1 depot. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong giai đoạn 2025-2031.

Thêm "đường băng" cho TP HCM bay cao - Ảnh 1.

Thêm "đường băng" cho TP HCM bay cao - Ảnh 2.

TP HCM đang đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Trong ảnh: Đường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua phường Long Bình (ảnh trái) và đoạn qua tỉnh Đồng Nai vừa được thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12. Ảnh: NGỌC QUÝ

Chị Lê Ngọc Hà (ngụ phường Linh Xuân) chia sẻ niềm phấn khởi khi thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án metro. "Hơn ai hết, tôi cảm nhận được giá trị từ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Thay vì chịu cảnh khói bụi, kẹt xe, bây giờ tôi ra ga Thủ Đức và chỉ tốn 20 phút đến ga Bến Thành, sau đó đi xe ôm công nghệ khoảng 5 phút nữa là tới công ty. Đi tàu điện sạch sẽ, mát mẻ giúp tôi tràn đầy năng lượng, vui vẻ hơn cho một ngày làm việc" - chị Hà chia sẻ.

Chị Hà kỳ vọng trong tương lai gần sẽ có metro để buổi sáng có thể vào trung tâm TP HCM và buổi chiều có thể tắm biển Vũng Tàu.

Xây cầu kết nối nhanh

Bên cạnh hệ thống đường sắt đô thị, TP HCM cũng đẩy mạnh các dự án giao thông đường bộ để tăng cường kết nối các động lực tăng trưởng và kết nối vùng. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP HCM khóa X thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cầu Cần Giờ được đầu tư nhằm thay thế phà Bình Khánh, tuyến giao thông huyết mạch hiện nay nối khu vực trung tâm TP HCM với khu vực Cần Giờ. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km. Cầu và đường dẫn được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc tuyến chính 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 13.201 tỉ đồng, bao gồm cả chi phí lãi vay. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2029.

Bên cạnh đó, HĐND TP HCM cũng thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 (chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km) - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam TP HCM. Dự án có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận) và điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 5.063 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2028. Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là công trình cấp bách, cần ưu tiên đầu tư để đồng bộ hạ tầng kỹ thuật toàn khu Thủ Thiêm theo đúng quy hoạch.

HĐND TP HCM cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cầu Phú Mỹ 2 giúp kết nối nhanh TP HCM và Đồng Nai, khi các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 51, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây quá tải. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, tổng mức đầu tư hơn 23.185 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2029.

Vận dụng cơ chế đặc thù

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP HCM tập trung xem xét, quyết định 6 nội dung trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội - Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Theo đó, HĐND TP HCM đã thông qua các nghị quyết về việc sử dụng ngân sách địa phương cho công tác bồi thường, tái định cư gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản đối với các dự án hạ tầng giao thông liên vùng…

Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Trưởng Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, cho biết tuyến metro số 1 đang phát huy hiệu quả và sẽ hiệu quả hơn khi hoàn thành thêm nhiều tuyến mới, tạo mạng lưới kết nối. Ông chia sẻ Trung ương và TP HCM đã và đang tạo cơ chế tận dụng nguồn lực để thu hút đầu tư và phát triển nhanh hơn mạng lưới đường sắt đô thị, giao thông công cộng.

Tinh thần này được lan tỏa đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp và được nhìn nhận thông suốt. Theo ông, đây là tín hiệu vui cho giao thông thành phố và kết nối vùng. "TP HCM và Đồng Nai sẽ kết nối nhanh hơn với đa phương thức, từ đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, đặc biệt là kết nối trung tâm TP HCM, sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành" - ông Thắng nhấn mạnh.

TS Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, cũng kỳ vọng tính hiệu quả của đường sắt đô thị khi cách làm của TP HCM hiện nay đã khác trước. "Trước đây, thành phố đầu tư mang tính nhỏ lẻ thì nay đầu tư cùng lúc nhiều dự án, được quy hoạch đồng bộ, tính liên vùng rất cao" - ông Quốc nhìn nhận. 

Chủ động trong quy hoạch tổng thể

Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, quy định mới tại Nghị quyết 260 cho phép TP HCM lập quy hoạch tổng thể và thay thế cho quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung. UBND TP HCM phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố sau khi HĐND TP HCM thông qua. "Quy hoạch này sẽ tạo sự đồng bộ, giúp thành phố chủ động trong triển khai, qua đó tạo nền tảng, định hướng lâu dài cho sự phát triển bền vững" - ông An nhận định.

TP HCM và Đồng Nai có thêm 3 cầu kết nối

HĐND TP HCM cũng thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng 3 cây cầu kết nối TP HCM - Đồng Nai.

Dự án cầu Tân An (Tân An - Lạc An) có quy mô 6 làn xe, kết nối xã Thường Tân (TP HCM) với xã Tân An (tỉnh Đồng Nai), dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030 với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.120 tỉ đồng.

Dự án cầu Thạnh Hội 2 được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối khu vực TP HCM với phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai), tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng.

Dự án cầu Tân Hiền có quy mô quy hoạch 6 làn xe, điểm đầu tại xã Thường Tân (TP HCM), điểm cuối tại phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo