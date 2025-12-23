Đối ngoại TP HCM: Đổi mới tư duy, thúc đẩy tăng trưởng

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và Phương hướng Nhiệm vụ năm 2026 của Sở Ngoại vụ TP HCM đã ghi nhận một năm thành công toàn diện với nhiều điểm sáng trong ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn lực quốc tế cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tổ chức thành công hàng loạt sự kiện đối ngoại quy mô lớn.

Sẵn sàng tâm thế mới

Phát biểu tại hội nghị ngày 22-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết năm 2025 là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với TP HCM, đánh dấu chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày đất nước thống nhất.

Theo ông, TP HCM đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại quốc tế có quy mô lớn, mang tầm quốc gia và khu vực, công tác ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế cấp địa phương tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, ngày càng chú trọng tính thực chất, hiệu quả và khả năng triển khai sau ký kết, phù hợp với các định hướng phát triển ưu tiên của thành phố. Ngoại giao kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố, góp phần hỗ trợ thành phố thu hút nguồn lực quốc tế, mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược và đối tác quan trọng. Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại được triển khai đa dạng, góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hóa và vị thế của thành phố trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đối với TP HCM đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị Sở Ngoại vụ TP HCM tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của thành phố theo hướng tích cực, chủ động, toàn diện và hiệu quả, bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, Thành ủy, UBND TP HCM, gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế quốc tế của thành phố. Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu và triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, bảo đảm các mục tiêu hội nhập quốc tế được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; khẩn trương tham mưu xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại của TP HCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà (thứ 3 từ trái sang) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025

Chủ động hội nhập toàn diện

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, cho biết năm 2025 là một năm thành công toàn diện của công tác đối ngoại TP HCM, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo chiến lược của Bộ Ngoại giao và sự năng động, sáng tạo của chính quyền thành phố.

Nhìn từ góc độ chiến lược, các hoạt động đối ngoại năm 2025 đã góp phần lan tỏa tinh thần "ngoại giao phục vụ phát triển" của Bộ Ngoại giao, củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng - như một "thành phố mở", điểm đến an toàn, thân thiện và giàu tiềm năng trong khu vực và trên thế giới.

Sở Ngoại vụ TP HCM xác định phương châm hành động năm 2026 là: "Chủ động thích ứng - Tiên phong đột phá - Hiệu quả thực chất - Vững bước hội nhập", tập trung triển khai đồng bộ trên 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Một là, về công tác ngoại giao chính trị, cụ thể Sở Ngoại vụ TP HCM tập trung nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn phát triển của thành phố.

Hai là, về công tác ngoại giao kinh tế, theo đó xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là mũi nhọn, Sở Ngoại vụ TP HCM sẽ chủ động tận dụng tối đa mạng lưới đối tác quốc tế để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi xanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, hướng tới mức tăng trưởng hai con số.

Ba là, về công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, tiếp tục khơi dậy, lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa, huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác đối ngoại, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn TP HCM và triển khai giai đoạn mới của Đề án Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Bốn là, về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, theo đó tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa nền hành chính lãnh sự, hướng tới mô hình "hành chính phục vụ", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Năm là, về công tác xây dựng ngành, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy "tinh - gọn - mạnh", phù hợp với yêu cầu quản trị của thành phố sau sáp nhập.

Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước là điểm sáng, giữ vững độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Sở Ngoại vụ TP HCM đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, chú trọng công tác tham mưu. Vai trò đối ngoại của TP HCM có những nội hàm mới cần được cập nhật thường xuyên. Sở Ngoại vụ TP HCM cần bảo đảm 3 trụ cột đối ngoại (Đảng, Nhà nước, Nhân dân) đồng bộ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh ngoại giao chuyên nghiệp trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tài chính.



